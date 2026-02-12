Рейтинг@Mail.ru
В ГД просят снизить тарифы за подключение к электросетям для пенсионеров - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/gosduma-2073802874.html
В ГД просят снизить тарифы за подключение к электросетям для пенсионеров
В ГД просят снизить тарифы за подключение к электросетям для пенсионеров - РИА Новости, 12.02.2026
В ГД просят снизить тарифы за подключение к электросетям для пенсионеров
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили предоставить пенсионерам льготный тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям при... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T04:08:00+03:00
2026-02-12T04:08:00+03:00
общество
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
справедливая россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20260128/pensiya-2070668548.html
https://ria.ru/20260122/gosduma-2069468097.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф, справедливая россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Общество, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ, Справедливая Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В ГД просят снизить тарифы за подключение к электросетям для пенсионеров

СР предложила снизить тарифы за подключение к электросетям для пенсионеров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили предоставить пенсионерам льготный тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям при подключении объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и садовых домов.
Официальное обращение министру энергетики Сергею Цивилеву с таким предложением имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами обращения выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам
28 января, 01:50
"Предлагается вернуть для пенсионеров льготный тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям как меру адресной поддержки при подключении объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов", - сказано в письме.
Суть инициативы в установлении для пенсионеров фиксированной льготной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 15 киловатт по принципу социально доступной стоимости при соблюдении условий по удаленности объекта от действующих сетей, а также при ограничении применения льготы одним объектом на одного заявителя.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что доступ к сетям - это "не вопрос комфорта, а проблема безопасности и нормальных условий жизни".
"Справедливая Россия" предлагает вернуть пенсионерам льготный тариф на технологическое присоединение к электросетям. Рассчитываю на поддержку Минэнерго по этому вопросу", - заключил он.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу ИПК за уход за пенсионерами
22 января, 04:33
 
ОбществоСергей МироновЯна ЛантратоваГосдума РФСправедливая РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала