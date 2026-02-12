https://ria.ru/20260212/gosduma-2073802874.html
В ГД просят снизить тарифы за подключение к электросетям для пенсионеров
В ГД просят снизить тарифы за подключение к электросетям для пенсионеров - РИА Новости, 12.02.2026
В ГД просят снизить тарифы за подключение к электросетям для пенсионеров
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили предоставить пенсионерам льготный тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям при... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T04:08:00+03:00
2026-02-12T04:08:00+03:00
2026-02-12T04:08:00+03:00
общество
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
справедливая россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20260128/pensiya-2070668548.html
https://ria.ru/20260122/gosduma-2069468097.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф, справедливая россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Общество, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ, Справедливая Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В ГД просят снизить тарифы за подключение к электросетям для пенсионеров
СР предложила снизить тарифы за подключение к электросетям для пенсионеров
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили предоставить пенсионерам льготный тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям при подключении объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и садовых домов.
Официальное обращение министру энергетики Сергею Цивилеву с таким предложением имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами обращения выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов
и председатель комитета Госдумы
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова
.
"Предлагается вернуть для пенсионеров льготный тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям как меру адресной поддержки при подключении объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов", - сказано в письме.
Суть инициативы в установлении для пенсионеров фиксированной льготной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 15 киловатт по принципу социально доступной стоимости при соблюдении условий по удаленности объекта от действующих сетей, а также при ограничении применения льготы одним объектом на одного заявителя.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что доступ к сетям - это "не вопрос комфорта, а проблема безопасности и нормальных условий жизни".
"Справедливая Россия
" предлагает вернуть пенсионерам льготный тариф на технологическое присоединение к электросетям. Рассчитываю на поддержку Минэнерго
по этому вопросу", - заключил он.