В ГД просят снизить тарифы за подключение к электросетям для пенсионеров

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили предоставить пенсионерам льготный тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям при подключении объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и садовых домов.

Официальное обращение министру энергетики Сергею Цивилеву с таким предложением имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами обращения выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова

"Предлагается вернуть для пенсионеров льготный тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям как меру адресной поддержки при подключении объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов", - сказано в письме.

Суть инициативы в установлении для пенсионеров фиксированной льготной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 15 киловатт по принципу социально доступной стоимости при соблюдении условий по удаленности объекта от действующих сетей, а также при ограничении применения льготы одним объектом на одного заявителя.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что доступ к сетям - это "не вопрос комфорта, а проблема безопасности и нормальных условий жизни".