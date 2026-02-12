В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Росгеология" открыла в Забайкалье крупное месторождение стратегического и дефицитного для России плавикового шпата, благодаря чему его запасы в стране выросли впервые за много лет и сразу на 17,5%, сообщила компания.
«
"Открытое специалистами АО "Росгео" месторождение флюорита (плавикового шпата) "Гозогор" с запасами более 5 миллионов тонн вошло в число крупнейших открытий 2025 года, по оценке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По результатам экспертизы на государственный баланс поставлены запасы плавикового шпата в объеме 1,05 миллиона тонн по категории С1 и 4,042 миллиона тонн по категории С2.
«
"Плавиковый шпат в России является стратегическим дефицитным видом твердых полезных ископаемых, импортируемым на 100%. Открытие "Гозогора" - значительное событие, благодаря которому запасы флюорита в стране впервые за много лет выросли и сразу на 17,5%. Это расширяет минерально-сырьевую базу Дальнего Востока и укрепляет сырьевую независимость России", - приводятся в сообщении слова главного геолога "Росгеологии" Артура Узюнкояна.
Он отметил, что месторождение находится рядом с инфраструктурой, и его можно быстро ввести в разработку, а серьезные запасы позволяют создать крупнотоннажное производство флюоритовых концентратов.
Из флюорита в процессе обогащения получают плавиковошпатовые концентраты. Их используют в производстве чугуна, стали, керамики, стекла, цемента, алюминия, а также плавиковой кислоты - сырья для получения фторуглеродов и других фторсодержащих химических продуктов.
По данным доклада Минприроды "Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации", которые привела компания, запасы плавикового шпата в мире подсчитаны в 18 странах и оцениваются более чем в 260 миллионов тонн. Крупнейшими ресурсами флюорита располагают Китай, ЮАР, Мексика и Монголия. Россия занимает пятое место в мире.
