Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 12.02.2026 (обновлено: 14:23 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/flyuorit-2073905503.html
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита - РИА Новости, 12.02.2026
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита
"Росгеология" открыла в Забайкалье крупное месторождение стратегического и дефицитного для России плавикового шпата, благодаря чему его запасы в стране выросли... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:06:00+03:00
2026-02-12T14:23:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
китай
росгеология
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073909722_0:596:720:1001_1920x0_80_0_0_e0398e673fd043a72ad0b863faa322f0.jpg
https://ria.ru/20251128/iskopaemye-2058236566.html
https://ria.ru/20260111/rosnedra-2067197594.html
россия
дальний восток
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073909722_0:528:720:1068_1920x0_80_0_0_27e010f3d099f62cff47bef913f0962f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дальний восток, китай, росгеология, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Китай, Росгеология, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита

"Росгеология" открыла крупное месторождение плавикового шпата в Забайкалье

© Фото : Росгеология/Telegram"Росгеология" открыла крупное месторождение плавикового шпата в Забайкалье
Росгеология открыла крупное месторождение плавикового шпата в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Росгеология/Telegram
"Росгеология" открыла крупное месторождение плавикового шпата в Забайкалье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Росгеология" открыла в Забайкалье крупное месторождение стратегического и дефицитного для России плавикового шпата, благодаря чему его запасы в стране выросли впервые за много лет и сразу на 17,5%, сообщила компания.
«

"Открытое специалистами АО "Росгео" месторождение флюорита (плавикового шпата) "Гозогор" с запасами более 5 миллионов тонн вошло в число крупнейших открытий 2025 года, по оценке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Штанговый насос на нефтяной скважине - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Россия с начала года открыла более 200 месторождений ТПИ
28 ноября 2025, 05:27
По результатам экспертизы на государственный баланс поставлены запасы плавикового шпата в объеме 1,05 миллиона тонн по категории С1 и 4,042 миллиона тонн по категории С2.
«
"Плавиковый шпат в России является стратегическим дефицитным видом твердых полезных ископаемых, импортируемым на 100%. Открытие "Гозогора" - значительное событие, благодаря которому запасы флюорита в стране впервые за много лет выросли и сразу на 17,5%. Это расширяет минерально-сырьевую базу Дальнего Востока и укрепляет сырьевую независимость России", - приводятся в сообщении слова главного геолога "Росгеологии" Артура Узюнкояна.
Он отметил, что месторождение находится рядом с инфраструктурой, и его можно быстро ввести в разработку, а серьезные запасы позволяют создать крупнотоннажное производство флюоритовых концентратов.
Из флюорита в процессе обогащения получают плавиковошпатовые концентраты. Их используют в производстве чугуна, стали, керамики, стекла, цемента, алюминия, а также плавиковой кислоты - сырья для получения фторуглеродов и других фторсодержащих химических продуктов.
По данным доклада Минприроды "Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации", которые привела компания, запасы плавикового шпата в мире подсчитаны в 18 странах и оцениваются более чем в 260 миллионов тонн. Крупнейшими ресурсами флюорита располагают Китай, ЮАР, Мексика и Монголия. Россия занимает пятое место в мире.
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Роснедрах рассказали, где запасы нефти выросли сильнее всего
11 января, 09:07
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокКитайРосгеологияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала