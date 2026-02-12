Рейтинг@Mail.ru
Во Флориде убили шесть человек, в том числе выходца из России - РИА Новости, 12.02.2026
13:42 12.02.2026 (обновлено: 16:12 12.02.2026)
Во Флориде убили шесть человек, в том числе выходца из России
Во Флориде убили шесть человек, в том числе выходца из России - РИА Новости, 12.02.2026
Во Флориде убили шесть человек, в том числе выходца из России
Шесть человек убиты в двух городах штата Флорида, преступник покончил с собой, сообщает в четверг телеканал CBS, РИА Новости обнаружило, что часть из погибших... РИА Новости, 12.02.2026
в мире, флорида, сарасота, россия
В мире, Флорида, Сарасота, Россия
Во Флориде убили шесть человек, в том числе выходца из России

CBS: во Флориде убили шесть человек, в том числе выходцев из России и Украины

© CBS News MiamiПолиция на месте стрельбы в Сарасоте и Форт-Лодердейле, штат Флорида
Полиция на месте стрельбы в Сарасоте и Форт-Лодердейле, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© CBS News Miami
Полиция на месте стрельбы в Сарасоте и Форт-Лодердейле, штат Флорида
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Шесть человек убиты в двух городах штата Флорида, преступник покончил с собой, сообщает в четверг телеканал CBS, РИА Новости обнаружило, что часть из погибших имеет русские и украинские корни.
"Шесть человек в Сарасоте и Форт-Лодердейле, штат Флорида, мертвы. Полиция назвала это серийным убийством, совершенным одним и тем же подозреваемым в среду утром. Подозреваемый тоже найден мертвым", - говорится в статье.
Убийцей оказался 51-летний Рассел Кот из Форт-Лодердейла. Первые две жертвы проживали в этом городе. Их имена – Лариса Блюдая 46 лет и 18-летний Бен Азизов.
"По предварительным данным, мы знаем, что подозреваемый ранее состоял в романтических отношениях с одной из жертв в Форт-Лодредейле. Жертва была связана с жертвами в Сарасоте. Мотивы нападения подозреваемого на жертв в Сарасоте неизвестны", - говорится в сообщении на сайте шерифа округа Сарасота.
В Сарасоте подозреваемый убил Ольгу Грейнерт, Флориту Столяр, Анатолия Йоффе и Ярослава Блюдого. На странице в Facebook* 66-летней Флориты Столяр указано, что она родилась в Днепропетровске, а у 61-летнего Анатолия Йоффе местом рождения указан Санкт-Петербург. Там же отмечено, что он является мужем Столяр. По данным телеканала ABC, Йоффе владел местной клиникой. Тело преступника было найдено на месте убийства последних четырех жертв с ранениями, которые, по мнению полиции, он нанес себе сам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники правоохранительных органов во Флориде - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Во Флориде детей угощают мороженым за счет изъятых у наркоторговцев денег
8 февраля, 04:21
 
В миреФлоридаСарасотаРоссия
 
 
