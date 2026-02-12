Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета выступил за ответные меры против пошлин США - РИА Новости, 12.02.2026
09:21 12.02.2026
Глава Евросовета выступил за ответные меры против пошлин США
Председатель Евросовета Антониу Кошта выступает за ответные меры ЕС против вводимых властями США пошлин в отношении стран-членов блока. РИА Новости, 12.02.2026
в мире
сша
гренландия
америка
антониу кошта
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
в мире, сша, гренландия, америка, антониу кошта, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, евросовет, европарламент, введение трампом пошлин на импорт
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПредседатель Европейского совета Антониу Кошта
Председатель Европейского совета Антониу Кошта. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Председатель Евросовета Антониу Кошта выступает за ответные меры ЕС против вводимых властями США пошлин в отношении стран-членов блока.
Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В США рассказали о мерах в случае признания пошлин Трампа незаконными
10 февраля, 15:55
"Если какие-то глобальные игроки бросают нам вызов недобросовестной конкуренцией, нам необходимо реагировать. Если другие используют торговлю как угрозу, как инструмент принуждения, нам нужно использовать свои инструменты", - заявил Кошта газете Financial Times.
По мнению Кошты, Евросоюзу следует заключать больше торговых сделок, а также пересмотреть правила конкуренции, чтобы позволить европейским компаниям масштабировать свою деятельность внутри ЕС.
Кошта считает, что Евросоюзу следует оставаться открытым рынком и не прибегать к протекционизму, однако блоку необходимы меры, чтобы защитить стратегические сектора промышленности, включая химический и сталелитейный, и в частности, алюминиевую промышленность.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин Штатов в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа, - а также инвестировать в Соединенные Штаты Америки дополнительные 600 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп подписал указ о пошлинах для стран, продающих нефть Кубе
30 января, 02:22
 
