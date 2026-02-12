Глава Евросовета выступил за ответные меры против пошлин США

По мнению Кошты, Евросоюзу следует заключать больше торговых сделок, а также пересмотреть правила конкуренции, чтобы позволить европейским компаниям масштабировать свою деятельность внутри ЕС.

Кошта считает, что Евросоюзу следует оставаться открытым рынком и не прибегать к протекционизму, однако блоку необходимы меры, чтобы защитить стратегические сектора промышленности, включая химический и сталелитейный, и в частности, алюминиевую промышленность.