Житель Турции перестал пользоваться общественным транспортом из-за Эпштейна
Житель Турции перестал пользоваться общественным транспортом из-за Эпштейна - РИА Новости, 12.02.2026
Житель Турции перестал пользоваться общественным транспортом из-за Эпштейна
Гражданин Турции Рыфат Оздемир рассказал РИА Новости, что перестал пользоваться общественным транспортом после критики окружающих из-за схожести с американским... РИА Новости, 12.02.2026
Житель Турции перестал пользоваться общественным транспортом из-за Эпштейна
Оздемир больше не пользуется общественным транспортом из-за схожести с Эпштейном
СТАМБУЛ, 12 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Гражданин Турции Рыфат Оздемир рассказал РИА Новости, что перестал пользоваться общественным транспортом после критики окружающих из-за схожести с американским скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.
Оздемир рассказал на прошлой неделе местным СМИ, что в последнее время люди на улице стали неприветливо на него смотреть, его жизнь превратилась в кошмар.
"Молодежь в целом не проявляет интереса, а наибольшая критика поступает со стороны 50-60-летних. Судя по всему, их больше всего затронула эта история, когда они увидели фотографии этих детей (жертв Эпштейна
- ред.). Приходится объяснять, что я – не Эпштейн. Я уже не пользуюсь общественным транспортом, сейчас взял автомобиль отца", - рассказал Оздемир.
"Я раньше ничего не знал про этого Эпштейна. Был в Кайсери
, за новостями не следил. И тут вдруг посыпались новости о нем, меня начали узнавать, я стал искать в интернете, кто это такой. Отвратительный он человек, конечно", - отметил он.
Заместитель генпрокурора США
Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.