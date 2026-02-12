Рейтинг@Mail.ru
Житель Турции перестал пользоваться общественным транспортом из-за Эпштейна - РИА Новости, 12.02.2026
10:15 12.02.2026
Житель Турции перестал пользоваться общественным транспортом из-за Эпштейна
Житель Турции перестал пользоваться общественным транспортом из-за Эпштейна - РИА Новости, 12.02.2026
Житель Турции перестал пользоваться общественным транспортом из-за Эпштейна
Гражданин Турции Рыфат Оздемир рассказал РИА Новости, что перестал пользоваться общественным транспортом после критики окружающих из-за схожести с американским... РИА Новости, 12.02.2026
2026
Житель Турции перестал пользоваться общественным транспортом из-за Эпштейна

Оздемир больше не пользуется общественным транспортом из-за схожести с Эпштейном

© Фото : Страница Рыфата Оздемира в соцсетиРыфат Оздемир
Рыфат Оздемир - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Страница Рыфата Оздемира в соцсети
Рыфат Оздемир. Архивное фото
СТАМБУЛ, 12 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Гражданин Турции Рыфат Оздемир рассказал РИА Новости, что перестал пользоваться общественным транспортом после критики окружающих из-за схожести с американским скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.
Оздемир рассказал на прошлой неделе местным СМИ, что в последнее время люди на улице стали неприветливо на него смотреть, его жизнь превратилась в кошмар.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
2 февраля, 01:12
"Молодежь в целом не проявляет интереса, а наибольшая критика поступает со стороны 50-60-летних. Судя по всему, их больше всего затронула эта история, когда они увидели фотографии этих детей (жертв Эпштейна - ред.). Приходится объяснять, что я – не Эпштейн. Я уже не пользуюсь общественным транспортом, сейчас взял автомобиль отца", - рассказал Оздемир.
"Я раньше ничего не знал про этого Эпштейна. Был в Кайсери, за новостями не следил. И тут вдруг посыпались новости о нем, меня начали узнавать, я стал искать в интернете, кто это такой. Отвратительный он человек, конечно", - отметил он.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
WSJ: в документах по делу Эпштейна раскрыли имена более чем 40 его жертв
2 февраля, 11:12
 
В миреСШАТурцияКайсериДжеффри Эпштейн
 
 
