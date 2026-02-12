Житель Турции перестал пользоваться общественным транспортом из-за Эпштейна

СТАМБУЛ, 12 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Гражданин Турции Рыфат Оздемир рассказал РИА Новости, что перестал пользоваться общественным транспортом после критики окружающих из-за схожести с американским скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Оздемир рассказал на прошлой неделе местным СМИ, что в последнее время люди на улице стали неприветливо на него смотреть, его жизнь превратилась в кошмар.

"Молодежь в целом не проявляет интереса, а наибольшая критика поступает со стороны 50-60-летних. Судя по всему, их больше всего затронула эта история, когда они увидели фотографии этих детей (жертв Эпштейна - ред.). Приходится объяснять, что я – не Эпштейн. Я уже не пользуюсь общественным транспортом, сейчас взял автомобиль отца", - рассказал Оздемир.

"Я раньше ничего не знал про этого Эпштейна. Был в Кайсери , за новостями не следил. И тут вдруг посыпались новости о нем, меня начали узнавать, я стал искать в интернете, кто это такой. Отвратительный он человек, конечно", - отметил он.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.