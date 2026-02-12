Житель Турции отказался от поездок за границу из-за сходства с Эпштейном

СТАМБУЛ, 12 фев – РИА Новости. Житель Турции Рыфат Оздемир, испытывающий проблемы в родной стране из-за внешнего сходства со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, рассказал РИА Новости, что отказался от поездки за границу из-за сложившейся ситуации.

Ранее Оздемир рассказал местным СМИ, что в последнее время люди на улице стали неприветливо на него смотреть, его жизнь превратилась в "кошмар".

"Я собирался поехать за границу, но теперь все планы отменились из-за этой ситуации с Эпштейном . Здесь в Турции я хотя бы могу объясниться, если люди принимают меня за этого мерзавца, а за границей мне могут встретиться люди, которых очень сильно задела эта история, которые захотят на меня напасть. Как я смогу им объяснить, что я – не он?" - сказал Оздемир агентству.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.