https://ria.ru/20260212/epshteyn-2073800909.html
Эпштейн обсуждал девушек из Латвии с партнером по кастингам
Эпштейн обсуждал девушек из Латвии с партнером по кастингам - РИА Новости, 12.02.2026
Эпштейн обсуждал девушек из Латвии с партнером по кастингам
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн обсуждал в переписке с партнером по кастингам Рамси Элкхоли красоту девушек Латвии, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T03:28:00+03:00
2026-02-12T03:28:00+03:00
2026-02-12T05:57:00+03:00
сша
латвия
эстония
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_587abf8a8cc8f339e9ad4207f0dccbd5.jpg
https://ria.ru/20260211/komitet-2073677259.html
https://ria.ru/20260211/khoking-2073584211.html
сша
латвия
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b1af5cc65e038e3f5277e83f04ebff8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, латвия, эстония, джеффри эпштейн
США, Латвия, Эстония, Джеффри Эпштейн
Эпштейн обсуждал девушек из Латвии с партнером по кастингам
РИА Новости: Эпштейн обсуждал девушек из Латвии с партнером по кастингам Эклхоли
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн обсуждал в переписке с партнером по кастингам Рамси Элкхоли красоту девушек Латвии, выяснило РИА Новости, изучив материалы по делу Эпштейна.
Рамси Элкхоли (Ramsey Elkholy) - известный антрополог, предприниматель, музыкант и писатель из Нью-Йорка
, основатель музыкальной группы Monotronic и "партнер" Эпштейна
по кастингу моделей. В файлах финансиста Элкхоли упоминается 2203 раза, они откровенно обсуждают с Эпштейном возможные покупки модельных агентств, журналов мод и организацию конкурсов красоты. Это, по замыслу вербовщиков, даст возможность знакомиться с большим количеством малообеспеченных и амбициозных девушек и легально привозить их в США
по визам моделей.
В частности, в архиве есть письмо самого Эпштейна от 26 июля 2011 года, адресованное Рамси Элкхоли: "Я буду в Париже
на следующей неделе. Как тебе Рига
и Эстония
?"
На следующий день, 27 июля 2011 года, Рамси Элкхоли отвечает: "Рига чудесная, почти каждая девушка имеет классное тело! Я сегодня в ударе, поехал в Юрмалу
на берег Балтики... познакомился с дюжиной классных девушек, некоторых мы пригласили на обед, некоторых на кофе, получили много телефонных номеров, будет сложно поддерживать со всеми ними контакт! Тебе стоит рассмотреть возможность визита сюда, почти каждая девушка с голубыми или зелеными глазами, куча блондинок".
Элкхоли резюмирует, что ему настолько там нравится, что он думает изменить планы и задержаться еще на пару недель вместо того, чтобы ехать в соседнюю Эстонию.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.