Глава Hermes заявил, что Эпштейн пытался добиться встречи с ним

ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Глава французского бренда Hermes Аксель Дюма заявил, что обвиненный в секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн несколько раз настойчиво пытался добиться встречи с ним.

Глава Hermes назвал Эпштейна "финансовым хищником" и выразил мнение, что был для него "целью".

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.