Глава Hermes заявил, что Эпштейн пытался добиться встречи с ним

ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Глава французского бренда Hermes Аксель Дюма заявил, что обвиненный в секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн несколько раз настойчиво пытался добиться встречи с ним.
Дюма рассказал, что встретился с Эпштейном лишь однажды, в 2013 году, во время мероприятия Hermes. При этом глава компании отметил, что финансист не был в списке приглашенных, а пришел вместе с режиссером Вуди Алленом и его супругой.
"После этого он попытался три раза встретиться со мной, и я каждый раз отказывался. Не могу точно сказать, что мы знали или не знали о нем, потому что я не могу вспомнить, что было 13 лет назад, но у него уже была отвратительная репутация", - сказал Дюма журналистам. Его слова приводит агентство Рейтер.
Глава Hermes назвал Эпштейна "финансовым хищником" и выразил мнение, что был для него "целью".
Как следует из опубликованных минюстом США материалов, финансист был поклонником французского бренда и даже обращался туда с вопросом о создании для него дизайна личного самолета, пишет Рейтер. В письме своему ассистенту Эпштейн просил того выследить Дюма в штаб-квартире Hermes в Париже. Другие переписки показывают, что помощник Дюма от его лица несколько раз отказывал Эпштейну во встрече, ссылаясь на плотный график.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
