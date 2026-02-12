Рейтинг@Mail.ru
Олимпийской чемпионке из США сделали предложение после финиша на Олимпиаде
17:54 12.02.2026 (обновлено: 17:58 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/dzhonson-2073979801.html
Олимпийской чемпионке из США сделали предложение после финиша на Олимпиаде
Олимпийской чемпионке из США сделали предложение после финиша на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Олимпийской чемпионке из США сделали предложение после финиша на Олимпиаде
Американская горнолыжница Бризи Джонсон приняла предложение руки и сердца после выступления в супергиганте на Олимпийских играх в Италии, сообщается на странице РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T17:54:00+03:00
2026-02-12T17:58:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
горнолыжный спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073978496_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_48ee232d181443dbcb2aef4d09b0fec0.jpg
https://ria.ru/20260211/olimpiada-skandaly-2073731417.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта, горнолыжный спорт
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта, Горнолыжный спорт
Олимпийской чемпионке из США сделали предложение после финиша на Олимпиаде

Американской горнолыжнице Бризи Джонсон сделали предложение руки и сердца на ОИ

© AP Photo / Andy WongАмериканская горнолыжница Бризи Джонсон приняла предложение руки и сердца после выступления в супергиганте на Олимпийских играх в Италии
Американская горнолыжница Бризи Джонсон приняла предложение руки и сердца после выступления в супергиганте на Олимпийских играх в Италии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Andy Wong
Американская горнолыжница Бризи Джонсон приняла предложение руки и сердца после выступления в супергиганте на Олимпийских играх в Италии
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американская горнолыжница Бризи Джонсон приняла предложение руки и сердца после выступления в супергиганте на Олимпийских играх в Италии, сообщается на странице сборной США в социальной сети X.
Соревнования состоялись в четверг. Джонсон не смогла завершить заезд, упав по ходу дистанции. После финиша ее бойфренд Коннор Уоткинс сделал спортсменке предложение у подножия трассы в присутствии членов сборной, и она ответила согласием.
«
"Огромные поздравления Бризи и Коннору с помолвкой", - говорится в публикации.
Джонсон 30 лет. Она является двукратной чемпионкой мира. На Играх-2026 американка впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, завоевав золото в скоростном спуске.
Спорт
 
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
