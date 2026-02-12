https://ria.ru/20260212/dzhonson-2073979801.html
Олимпийской чемпионке из США сделали предложение после финиша на Олимпиаде
Американская горнолыжница Бризи Джонсон приняла предложение руки и сердца после выступления в супергиганте на Олимпийских играх в Италии, сообщается на странице РИА Новости Спорт, 12.02.2026
