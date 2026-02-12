Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека - РИА Новости, 12.02.2026
05:26 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/dtp-2073805118.html
В Приамурье в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека
В Приамурье в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека - РИА Новости, 12.02.2026
В Приамурье в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека
Два автобуса и самосвал попали в ДТП на территории Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) в Свободном, пострадали три человека, пожарные ликвидировали... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T05:26:00+03:00
2026-02-12T05:26:00+03:00
происшествия, свободный, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свободный, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приамурье в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека

В Приамурье в ДТП с двумя автобусами и самосвалом пострадали три человека

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 фев – РИА Новости. Два автобуса и самосвал попали в ДТП на территории Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) в Свободном, пострадали три человека, пожарные ликвидировали разлив дизельного топлива, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"В четверг утром произошло ДТП с участием двух автобусов и самосвала", - говорится в сообщении.
В ДТП пострадали три водителя техники. Двое от помощи отказались, водителя грузовика спасатели деблокировали и передали медикам в состоянии средней тяжести.
"Разлив дизельного топлива из грузовика ликвидировала пожарная охрана АГПЗ, на месте также работали пожарные ПСЧ-5 ГУ МЧС по Амурской области, сотрудники ДПС Госавтоинспекции", - добавили в центре.
ПроисшествияСвободныйАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
