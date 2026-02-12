https://ria.ru/20260212/dtp-2073805118.html
В Приамурье в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека
В Приамурье в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека - РИА Новости, 12.02.2026
В Приамурье в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека
Два автобуса и самосвал попали в ДТП на территории Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) в Свободном, пострадали три человека, пожарные ликвидировали... РИА Новости, 12.02.2026
свободный
амурская область
В Приамурье в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека
В Приамурье в ДТП с двумя автобусами и самосвалом пострадали три человека