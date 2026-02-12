СМИ: брат Карла III не вернул семье долги на выплату компенсации

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор взял в долг у семьи около 12 миллионов фунтов стерлингов (порядка 16 миллионов долларов), чтобы выплатить судебную компенсацию обвинившей его в изнасиловании Вирджинии Джуффре, но так и не вернул эти деньги, пишет газета Sun со ссылкой на источники.
"Эндрю Маунтбеттен-Виндзор получил в долг 12 миллионов фунтов стерлингов от своих родителей и брата Чарльза (ныне король Карл III - ред.) для выплаты компенсации Вирджинии Джуффре, обвинившей его в сексуальных домогательствах, и до сих пор ничего не вернул", - говорится в статье.
По данным газеты, у своей матери, ныне покойной королевы Елизаветы II, Эндрю занимал около 7 миллионов фунтов стерлингов, у отца, принца Филиппа, - около 3 миллионов, а у брата Чарльза - еще около 1,5 миллионов. Другие члены британской королевской семьи, как утверждается, также дали Эндрю в долг менее крупные суммы.
Источники добавили, что Эндрю врал семье, пытаясь преуменьшить свои связи с осужденным американским финансистом Джеффри Эпштейном, также замешанным в деле Джуффре.
Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. В апреле 2025 года Джуффре в возрасте 41 года была найдена мертвой у себя дома в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет. Букингемский дворец 30 октября заявил, что Карл III начал формальный процесс лишения Эндрю титулов. В том числе брат короля лишился титула принца.