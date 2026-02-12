https://ria.ru/20260212/chp-2074021988.html
Ребенок в Ленинградской области получил травму руки, взорвав петарду
Ребенок в Ленинградской области получил травму руки, взорвав петарду - РИА Новости, 12.02.2026
Ребенок в Ленинградской области получил травму руки, взорвав петарду
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено против предпринимательницы из Ленинградской области, продавшей петарду 8-летнему ребенку, который... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T20:24:00+03:00
2026-02-12T20:24:00+03:00
2026-02-12T20:24:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
https://ria.ru/20260207/chp-2072892142.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ленинградская область
Происшествия, Россия, Ленинградская область
Ребенок в Ленинградской области получил травму руки, взорвав петарду
Под Петербургом ребенок получил травму руки из-за петарды, заведено дело
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено против предпринимательницы из Ленинградской области, продавшей петарду 8-летнему ребенку, который получил травму руки после использования пиротехники, сообщило СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, подозреваемая, будучи индивидуальным предпринимателем, в нарушение законодательства РФ
, согласно которому продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста, запрещается, продала данное изделие 8-летнему ребенку. В результате его использования 11 февраля... малолетний получил травму руки, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью", – говорится в сообщении.
Предпринимательница стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Как уточняют в областном следственном управлении, женщина задержана. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратура Ленобласти сообщила, что организовала проверку по факту получения ребенком травм. Как уточняет надзорное ведомство, мальчик в компании сверстников купил пиротехнику в продовольственном магазине в поселке Кузнечное.