Ребенок в Ленинградской области получил травму руки, взорвав петарду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено против предпринимательницы из Ленинградской области, продавшей петарду 8-летнему ребенку, который получил травму руки после использования пиротехники, сообщило СУСК РФ по региону.

"По данным следствия, подозреваемая, будучи индивидуальным предпринимателем, в нарушение законодательства РФ , согласно которому продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста, запрещается, продала данное изделие 8-летнему ребенку. В результате его использования 11 февраля... малолетний получил травму руки, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью", – говорится в сообщении.

Предпринимательница стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как уточняют в областном следственном управлении, женщина задержана. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.