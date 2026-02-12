Рейтинг@Mail.ru
Ребенок в Ленинградской области получил травму руки, взорвав петарду
20:24 12.02.2026
Ребенок в Ленинградской области получил травму руки, взорвав петарду
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено против предпринимательницы из Ленинградской области, продавшей петарду 8-летнему ребенку, который... РИА Новости, 12.02.2026
происшествия, россия, ленинградская область
Происшествия, Россия, Ленинградская область
Ребенок в Ленинградской области получил травму руки, взорвав петарду

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено против предпринимательницы из Ленинградской области, продавшей петарду 8-летнему ребенку, который получил травму руки после использования пиротехники, сообщило СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, подозреваемая, будучи индивидуальным предпринимателем, в нарушение законодательства РФ, согласно которому продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста, запрещается, продала данное изделие 8-летнему ребенку. В результате его использования 11 февраля... малолетний получил травму руки, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью", – говорится в сообщении.
Предпринимательница стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Как уточняют в областном следственном управлении, женщина задержана. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратура Ленобласти сообщила, что организовала проверку по факту получения ребенком травм. Как уточняет надзорное ведомство, мальчик в компании сверстников купил пиротехнику в продовольственном магазине в поселке Кузнечное.
Мальчик пострадал от петарды в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
После ЧП с подростком в Люберцах возбудили уголовное дело
7 февраля, 14:46
 
ПроисшествияРоссияЛенинградская область
 
 
