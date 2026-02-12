Рейтинг@Mail.ru
Бородавко призвал не клеймить Непряеву за результаты на Олимпиаде
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
16:51 12.02.2026 (обновлено: 17:25 12.02.2026)
Бородавко призвал не клеймить Непряеву за результаты на Олимпиаде
Бородавко призвал не клеймить Непряеву за результаты на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Бородавко призвал не клеймить Непряеву за результаты на Олимпиаде
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости призвал не клеймить лыжницу Дарью Непряеву за ее результаты на Олимпийских играх в... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Новости
Бородавко призвал не клеймить Непряеву за результаты на Олимпиаде

Бородавко призвал не клеймить Непряеву за результаты на ОИ в Италии

Дарья Непряева
Дарья Непряева. Архивное фото
Дарья Непряева. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости призвал не клеймить лыжницу Дарью Непряеву за ее результаты на Олимпийских играх в Италии.
В четверг Непряева стала 21-й в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Она преодолела 10 км за 24 минуты 45 секунд. Первое место заняла шведка Фрида Карлссон (22.49,2).
"21-е место - это 21-е место. В начале мы очень сильно радовались, когда нас просто допустили до соревнований в нейтральном статусе. А потом, на этапах Кубка мира, ребята стали попадать в десятку, мы постепенно привыкли к этим результатам. А теперь мы требуем от них медалей - любые другие результаты расцениваются как неудача. Но давайте будем последовательными", - сказал Бородавко.
Крянин прокомментировал выступление Коростелева и Непряевой на ОИ
10 февраля, 15:24
"Если сейчас не очень хорошее выступление, это не значит, что мы должны клеймить Дашу, давать ей какие-то оценки. Пока просто будем смотреть, а уже после Олимпиады будем давать оценки выступлению спортсменов, расценивать Игры через призму остальных спортсменов в сборной, готовиться к концовке этого сезона и новому сезону", - добавил собеседник агентства.
Для 23-летней Непряевой это первые Олимпийские игры. В субботу она стала 17-й в скиатлоне, а во вторник не сумела квалифицироваться в четвертьфинал спринтерской гонки, заняв 36-е место. Непряева является двукратной чемпионкой России и победительницей чемпионата мира 2022 года среди юниоров.
Олимпиада в Италии продлится до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе лыжник Савелий Коростелев. В день закрытия Игр женщины пробегут масс-старт классическим стилем на 50 км.
