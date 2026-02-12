Бородавко призвал не клеймить Непряеву за результаты на Олимпиаде

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости призвал не клеймить лыжницу Дарью Непряеву за ее результаты на Олимпийских играх в Италии.
В четверг Непряева стала 21-й в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Она преодолела 10 км за 24 минуты 45 секунд. Первое место заняла шведка Фрида Карлссон (22.49,2).
"21-е место - это 21-е место. В начале мы очень сильно радовались, когда нас просто допустили до соревнований в нейтральном статусе. А потом, на этапах Кубка мира, ребята стали попадать в десятку, мы постепенно привыкли к этим результатам. А теперь мы требуем от них медалей - любые другие результаты расцениваются как неудача. Но давайте будем последовательными", - сказал Бородавко.
"Если сейчас не очень хорошее выступление, это не значит, что мы должны клеймить Дашу, давать ей какие-то оценки. Пока просто будем смотреть, а уже после Олимпиады будем давать оценки выступлению спортсменов, расценивать Игры через призму остальных спортсменов в сборной, готовиться к концовке этого сезона и новому сезону", - добавил собеседник агентства.
Для 23-летней Непряевой это первые Олимпийские игры. В субботу она стала 17-й в скиатлоне, а во вторник не сумела квалифицироваться в четвертьфинал спринтерской гонки, заняв 36-е место. Непряева является двукратной чемпионкой России и победительницей чемпионата мира 2022 года среди юниоров.
Олимпиада в Италии продлится до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе лыжник Савелий Коростелев. В день закрытия Игр женщины пробегут масс-старт классическим стилем на 50 км.