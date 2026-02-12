Ученый рассказал, как распознать бешенство у животного

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Атипичное поведение, повышенное слюноотделение и нарушение координации являются основными признаками бешенства у животных, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ РАН Мария Ерофеева.

"Бешенство могут переносить очень многие животные, но для нас, в первую очередь, опасны хищники: лисы, енотовидные собаки, и бездомные животные: бездомные собаки, бездомные кошки. Основным признаком этого заболевания является атипичное поведение, потому что его можно увидеть издалека. Бешенство - это вирус, который затрагивает центральную нервную систему и вызывает тяжелое воспаление головного мозга, именно поэтому заболевание приводит к атипичному поведению", - рассказала Ерофеева.

Она отметила, что если в норме дикое животное избегает людей, то бешеное животное теряет осторожность и может идти на контакт с людьми. При этом атипичное поведение может проявляться не только в виде агрессии, но и в виде навязчиво дружелюбного поведения, когда животное лезет ласкаться к человеку, что похоже на поведение домашних кошек и собак.

"Это довольно опасное поведение, потому что человек зачастую не может определить зараженное животное. Оно подходит гладиться очень навязчиво - в этой ситуации сложно связать это с бешенством, но это может быть ярким проявлением такого атипичного поведения при заболевании бешенством", - уточнила Ерофеева.

Она добавила, что второй заметный признак бешенства у животных - это повышенное слюноотделение, оно очень характерно для этого заболевания.