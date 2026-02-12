Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, как распознать бешенство у животного - РИА Новости, 12.02.2026
06:30 12.02.2026
Ученый рассказал, как распознать бешенство у животного
Ученый рассказал, как распознать бешенство у животного - РИА Новости, 12.02.2026
Ученый рассказал, как распознать бешенство у животного
Атипичное поведение, повышенное слюноотделение и нарушение координации являются основными признаками бешенства у животных, сообщил РИА Новости старший научный... РИА Новости, 12.02.2026
российская академия наук
2026
российская академия наук
Российская академия наук
Ученый рассказал, как распознать бешенство у животного

РИА Новости: признаком бешенства животного является его атипичное поведение

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Атипичное поведение, повышенное слюноотделение и нарушение координации являются основными признаками бешенства у животных, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ РАН Мария Ерофеева.
"Бешенство могут переносить очень многие животные, но для нас, в первую очередь, опасны хищники: лисы, енотовидные собаки, и бездомные животные: бездомные собаки, бездомные кошки. Основным признаком этого заболевания является атипичное поведение, потому что его можно увидеть издалека. Бешенство - это вирус, который затрагивает центральную нервную систему и вызывает тяжелое воспаление головного мозга, именно поэтому заболевание приводит к атипичному поведению", - рассказала Ерофеева.
Сотрудница ветеринарного центра за работой в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Реутове ввели карантин по бешенству
8 февраля, 00:34
Она отметила, что если в норме дикое животное избегает людей, то бешеное животное теряет осторожность и может идти на контакт с людьми. При этом атипичное поведение может проявляться не только в виде агрессии, но и в виде навязчиво дружелюбного поведения, когда животное лезет ласкаться к человеку, что похоже на поведение домашних кошек и собак.
"Это довольно опасное поведение, потому что человек зачастую не может определить зараженное животное. Оно подходит гладиться очень навязчиво - в этой ситуации сложно связать это с бешенством, но это может быть ярким проявлением такого атипичного поведения при заболевании бешенством", - уточнила Ерофеева.
Она добавила, что второй заметный признак бешенства у животных - это повышенное слюноотделение, оно очень характерно для этого заболевания.
"В-третьих, может быть нарушение координации, но это уже на более поздних стадиях. В этом случае у зверья нарушается равновесие, у него могут отниматься задние лапы, могут быть парализованы мышцы челюсти и глаз", - заключила Ерофеева.
Дикая лиса - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Крыму зафиксировали случаи бешенства среди диких животных
16 января, 17:49
 
