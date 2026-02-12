Продажи люксовых авто с пробегом в 2025 году обновили рекорд

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Продажи легковых автомобилей c пробегом сегмента Luxury в России по итогам 2025 года выросли на 16% и составили 2,7 тысячи штук, в пятый раз подряд обновив исторический рекорд, сообщило агентство "Автостат".

"За весь 2025 год жители РФ приобрели 2,7 тысячи подержанных автомобилей сегмента Luxury. Это на 16% больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем за всю историю данного рынка", - говорится в сообщении

Отмечается, что продажи в данном сегменте показывают положительную динамику с 2017 года, при этом в последние пять лет они ежегодно обновляют рекорд, а третий год подряд превышают отметку в 2 тысячи единиц.

Самой популярной люксовой маркой у россиян в минувшем году ста ла Bent ley, результат которой составил 985 единиц, что составляет 37% от общих продаж сегмента в России. Еще примерно 20% "люксовой вторички" пришлось на Rolls-Royce (508 штук), а замыкает тройку лидеров Maserati с результатом 455 проданных авто.

Также среди лидеров в " Автостате " выдел или Lamborg hini (429 штук), Ferrari (230 штук) и Aston Martin (79 штук). Как отметили эксперты агентства, все эти марки в 2025 году продемонстрировали рыночный рост от 7% до 44%.