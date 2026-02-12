Рейтинг@Mail.ru
Продажи люксовых авто с пробегом в 2025 году обновили рекорд
18:59 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/avto-2074009073.html
Продажи люксовых авто с пробегом в 2025 году обновили рекорд
Продажи люксовых авто с пробегом в 2025 году обновили рекорд - РИА Новости, 12.02.2026
Продажи люксовых авто с пробегом в 2025 году обновили рекорд
Продажи легковых автомобилей c пробегом сегмента Luxury в России по итогам 2025 года выросли на 16% и составили 2,7 тысячи штук, в пятый раз подряд обновив... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T18:59:00+03:00
2026-02-12T18:59:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985017227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3240693ab9a076024fccabc86026c121.jpg
Продажи люксовых авто с пробегом в 2025 году обновили рекорд

"Автостат": продажи люксовых авто с пробегом пятый раз подряд обновили рекорд

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Продажи легковых автомобилей c пробегом сегмента Luxury в России по итогам 2025 года выросли на 16% и составили 2,7 тысячи штук, в пятый раз подряд обновив исторический рекорд, сообщило агентство "Автостат".
"За весь 2025 год жители РФ приобрели 2,7 тысячи подержанных автомобилей сегмента Luxury. Это на 16% больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем за всю историю данного рынка", - говорится в сообщении.
3 февраля, 19:49
"АвтоВАЗ" начинает продажи седана Lada Vesta CNG нового поколения
3 февраля, 19:49
Отмечается, что продажи в данном сегменте показывают положительную динамику с 2017 года, при этом в последние пять лет они ежегодно обновляют рекорд, а третий год подряд превышают отметку в 2 тысячи единиц.
Самой популярной люксовой маркой у россиян в минувшем году стала Bentley, результат которой составил 985 единиц, что составляет 37% от общих продаж сегмента в России. Еще примерно 20% "люксовой вторички" пришлось на Rolls-Royce (508 штук), а замыкает тройку лидеров Maserati с результатом 455 проданных авто.
Также среди лидеров в "Автостате" выделили Lamborghini (429 штук), Ferrari (230 штук) и Aston Martin (79 штук). Как отметили эксперты агентства, все эти марки в 2025 году продемонстрировали рыночный рост от 7% до 44%.
"Лидерство среди моделей сегмента Luxury на "вторичке" удерживает Bentley Continental GT, результат которого составил 438 машин. На втором месте располагается Lamborghini Urus (341 штука), на третьем – Bentley Bentayga (286 штук). Замыкают топ-5 модельного рейтинга б/у "люксов" в 2025 году Maserati Levante и Rolls-Royce Cullinan (230 и 197 штук соответственно)", - добавили в "Автостате".
25 января, 10:55
Названы лидеры онлайн-продаж среди авто с пробегом в 2025 году
25 января, 10:55
 
