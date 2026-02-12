https://ria.ru/20260212/avto-2074009073.html
Продажи люксовых авто с пробегом в 2025 году обновили рекорд
Продажи люксовых авто с пробегом в 2025 году обновили рекорд - РИА Новости, 12.02.2026
Продажи люксовых авто с пробегом в 2025 году обновили рекорд
Продажи легковых автомобилей c пробегом сегмента Luxury в России по итогам 2025 года выросли на 16% и составили 2,7 тысячи штук, в пятый раз подряд обновив...
россия
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Продажи легковых автомобилей c пробегом сегмента Luxury в России по итогам 2025 года выросли на 16% и составили 2,7 тысячи штук, в пятый раз подряд обновив исторический рекорд, сообщило агентство "Автостат".
"За весь 2025 год жители РФ
приобрели 2,7 тысячи подержанных автомобилей сегмента Luxury. Это на 16% больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем за всю историю данного рынка", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что продажи в данном сегменте показывают положительную динамику с 2017 года, при этом в последние пять лет они ежегодно обновляют рекорд, а третий год подряд превышают отметку в 2 тысячи единиц.
Самой популярной люксовой маркой у россиян в минувшем году стала Bent
ley, результат которой составил 985 единиц, что составляет 37% от общих продаж сегмента в России. Еще примерно 20% "люксовой вторички" пришлось на Rolls-Royce
(508 штук), а замыкает тройку лидеров Maserati с результатом 455 проданных авто.
Также среди лидеров в "Автостате
" выделили Lamborg
hini (429 штук), Ferrari (230 штук) и Aston Martin (79 штук). Как отметили эксперты агентства, все эти марки в 2025 году продемонстрировали рыночный рост от 7% до 44%.
"Лидерство среди моделей сегмента Luxury на "вторичке" удерживает Bentley Continental GT, результат которого составил 438 машин. На втором месте располагается Lamborghini Urus (341 штука), на третьем – Bentley Bentayga (286 штук). Замыкают топ-5 модельного рейтинга б/у "люксов" в 2025 году Maserati Levante и Rolls-Royce Cullinan (230 и 197 штук соответственно)", - добавили в "Автостате".