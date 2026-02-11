Рейтинг@Mail.ru
В Британии знали о связях принца Эндрю с Эпштейном, считает Захарова - РИА Новости, 11.02.2026
08:54 11.02.2026 (обновлено: 09:06 11.02.2026)
В Британии знали о связях принца Эндрю с Эпштейном, считает Захарова
В Британии знали о связях принца Эндрю с Эпштейном, считает Захарова - РИА Новости, 11.02.2026
В Британии знали о связях принца Эндрю с Эпштейном, считает Захарова
Спецслужбы Британии знали о связях бывшего принца Эндрю, брата короля Карла III, со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, но не... РИА Новости, 11.02.2026
в мире, джеффри эпштейн, мария захарова, карл iii
В мире, Джеффри Эпштейн, Мария Захарова, Карл III
В Британии знали о связях принца Эндрю с Эпштейном, считает Захарова

Захарова: спецслужбы Британии знали о связях брата короля Карла III с Эпштейном

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спецслужбы Британии знали о связях бывшего принца Эндрю, брата короля Карла III, со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, но не делали ничего по этому поводу, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Этот человек, которого раньше называли принцем Эндрю, сейчас просто Эндрю Виндзорским - что, о нем не знали британские спецслужбы, что ли? Конечно, знали", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II
23 ноября 2025, 00:17
Дипломат подчеркнула, что Эндрю лишили титулов и "выкинули на помойку истории" за пару месяцев до публикации файлов Эпштейна, следовательно, профильные ведомства королевства знали о готовящемся обнародовании этих данных.
"Они знали все, чем он занимается. Так почему же тогда те же самые британские спецслужбы не придали это гласности или не приняли те решения, которые действительно помогли бы той же самой Британии, британской монархии сохранить не просто лицо, а сохраниться от этой чудовищной грязи?" - добавила Захарова.
Брат короля Карла III Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В 2025 году король лишил своего брата всех титулов.
Одна из последних партий опубликованных файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение является нью-йоркским особняком Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что он покончил жизнь самоубийством.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января 2026 года объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
На Карла III напали с требованием расследовать связи его брата с Эпштейном
5 февраля, 23:42
 
В миреДжеффри ЭпштейнМария ЗахароваКарл III
 
 
