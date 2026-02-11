В Британии знали о связях принца Эндрю с Эпштейном, считает Захарова

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спецслужбы Британии знали о связях бывшего принца Эндрю, брата короля Карла III, со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, но не делали ничего по этому поводу, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Этот человек, которого раньше называли принцем Эндрю, сейчас просто Эндрю Виндзорским - что, о нем не знали британские спецслужбы, что ли? Конечно, знали", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что Эндрю лишили титулов и "выкинули на помойку истории" за пару месяцев до публикации файлов Эпштейна, следовательно, профильные ведомства королевства знали о готовящемся обнародовании этих данных.
"Они знали все, чем он занимается. Так почему же тогда те же самые британские спецслужбы не придали это гласности или не приняли те решения, которые действительно помогли бы той же самой Британии, британской монархии сохранить не просто лицо, а сохраниться от этой чудовищной грязи?" - добавила Захарова.
Брат короля Карла III Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В 2025 году король лишил своего брата всех титулов.
Одна из последних партий опубликованных файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение является нью-йоркским особняком Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что он покончил жизнь самоубийством.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января 2026 года объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.