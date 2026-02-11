Захарова назвала ситуацию вокруг дела Эпштейна очередной драмой

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. "Драма", связанная с публикацией материалов дела скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, - не первая и не последняя, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министерство юстиции США опубликовало около 3,5 миллионов "файлов Эпштейна", в том числе документы, компрометирующие представителей мировой элиты.
"И тут мы видим развязку этой очередной драмы, не первой и не последней... А весь объем того, что было накоплено, представляется мировой аудитории вот в таком совершенно отредактированном, так сказать, обрамленном, замазанном, изъятом (виде - ред.)", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, говоря о публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что он покончил жизнь самоубийством.
