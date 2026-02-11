В Египте предотвратили вечеринку по тематике острова Эпштейна

КАИР, 11 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Египта предотвратили в Каире вечеринку по тематике острова скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщило министерство внутренних дел страны.

Согласно заявлению, в ходе расследования было установлено, что информация об организации вечеринки была опубликована без какого-либо разрешения со стороны компетентных органов.