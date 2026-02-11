Рейтинг@Mail.ru
В Египте предотвратили вечеринку по тематике острова Эпштейна
01:34 11.02.2026
В Египте предотвратили вечеринку по тематике острова Эпштейна
Правоохранительные органы Египта предотвратили в Каире вечеринку по тематике острова скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщило министерство... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
египет
каир (город)
сша
джеффри эпштейн
египет
каир (город)
сша
В Египте предотвратили вечеринку по тематике острова Эпштейна

© РИА Новости / Юлия ЛабунскаяЕгипетский полицейский
Египетский полицейский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Юлия Лабунская
Египетский полицейский. Архивное фото
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Египта предотвратили в Каире вечеринку по тематике острова скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщило министерство внутренних дел страны.
"Одна женщина пожаловалась на рекламу в соцсетях, в которой говорилось о подготовке к проведению 10 февраля вечеринки под названием "Один день на острове Эпштейна" в одном из ночных клубов в районе Каср-эн-Нил в Каире. Утверждалось, что вход для женщин будет бесплатным", - говорится в заявлении египетского МВД.
Согласно заявлению, в ходе расследования было установлено, что информация об организации вечеринки была опубликована без какого-либо разрешения со стороны компетентных органов.
"Организатор был задержан. Приняты юридические меры", - добавило министерство.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
СМИ: в Норвегии учредят комиссию для расследования связей с Эпштейном
В мире Египет Каир (город) США Джеффри Эпштейн
 
 
