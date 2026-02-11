https://ria.ru/20260211/vecherinka-2073547411.html
В Египте предотвратили вечеринку по тематике острова Эпштейна
В Египте предотвратили вечеринку по тематике острова Эпштейна - РИА Новости, 11.02.2026
В Египте предотвратили вечеринку по тематике острова Эпштейна
Правоохранительные органы Египта предотвратили в Каире вечеринку по тематике острова скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщило министерство... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T01:34:00+03:00
2026-02-11T01:34:00+03:00
2026-02-11T01:34:00+03:00
в мире
египет
каир (город)
сша
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16893/54/168935400_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_4227d87233248ecd03d05f559cc9d310.jpg
https://ria.ru/20260211/norvegiya-2073543143.html
египет
каир (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16893/54/168935400_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_53df048073dca0afc2ff19954bc6cb6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, каир (город), сша, джеффри эпштейн
В мире, Египет, Каир (город), США, Джеффри Эпштейн
В Египте предотвратили вечеринку по тематике острова Эпштейна
В Каире предотвратили вечеринку по тематике острова Эпштейна
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Египта предотвратили в Каире вечеринку по тематике острова скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщило министерство внутренних дел страны.
"Одна женщина пожаловалась на рекламу в соцсетях, в которой говорилось о подготовке к проведению 10 февраля вечеринки под названием "Один день на острове Эпштейна" в одном из ночных клубов в районе Каср-эн-Нил в Каире
. Утверждалось, что вход для женщин будет бесплатным", - говорится в заявлении египетского МВД.
Согласно заявлению, в ходе расследования было установлено, что информация об организации вечеринки была опубликована без какого-либо разрешения со стороны компетентных органов.
"Организатор был задержан. Приняты юридические меры", - добавило министерство.
В 2019 году Эпштейну
в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.