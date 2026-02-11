Пациенты с меланомой без метастазов получат новую вакцину

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Набор в группы для клинического исследования мРНК-вакцины у больных с меланомой будут проводить для пациентов без метастазов, сообщил директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, академик РАН Иван Стилиди.

« "Набор в группы для клинического исследования вакцинотерапии будут проводить для пациентов с меланомой без метастазов. В широкую клиническую практику персональная мРНК-вакцина будет внедрена только после того, как клинические испытания будут успешно завершены и подтвердят эффективность этого метода. Мы обязательно сообщим вам об этом заранее", - сказал Стилиди, чьи слова приводятся в Telegram-канале медучреждения.

Отмечается, что применение вакцины не рассматривается при IV стадии онкологического заболевания.