Пациенты с меланомой без метастазов получат новую вакцину
Пациенты с меланомой без метастазов получат новую вакцину - РИА Новости, 11.02.2026
Пациенты с меланомой без метастазов получат новую вакцину
Набор в группы для клинического исследования мРНК-вакцины у больных с меланомой будут проводить для пациентов без метастазов, сообщил директор НМИЦ онкологии... РИА Новости, 11.02.2026
Пациенты с меланомой без метастазов получат новую вакцину
В группу исследования мРНК-вакцины войдут пациенты с меланомой без метастазов
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Набор в группы для клинического исследования мРНК-вакцины у больных с меланомой будут проводить для пациентов без метастазов, сообщил директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, академик РАН Иван Стилиди.
"Набор в группы для клинического исследования вакцинотерапии будут проводить для пациентов с меланомой без метастазов. В широкую клиническую практику персональная мРНК-вакцина будет внедрена только после того, как клинические испытания будут успешно завершены и подтвердят эффективность этого метода. Мы обязательно сообщим вам об этом заранее", - сказал Стилиди, чьи слова приводятся в Telegram-канале
Отмечается, что применение вакцины не рассматривается при IV стадии онкологического заболевания.
Ранее Минздрав России выдал разрешение на применение персонализированной неоантиген-специфической мРНК вакцины для терапии меланомы Неовак-РОНЦ. Ее производителем является НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Препарат разработан совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ и НМИЦ радиологии Минздрава РФ. Стилиди сообщил РИА Новости, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.