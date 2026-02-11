Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после одобрения Европарламентом кредита Украине на 90 миллиардов евро заявила, что чем сильнее Киев, тем якобы меньше Европа подвержена угрозам.