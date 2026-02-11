Рейтинг@Mail.ru
14:17 11.02.2026
"Ощутит на себе". В США рассказали, какой удар готовится по Украине
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, кайя каллас, евросоюз, forbes
"Ощутит на себе". В США рассказали, какой удар готовится по Украине

Forbes: антироссийские санкции ЕС могут ухудшить ситуацию для Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Введение нового пакета санкций ЕС против России, включая ограничения на импорт удобрений, усугубит положение Киева, пишет американское издание Forbes.
"То, что плохо для России в экономическом плане, плохо и для США, и, как следствие, может еще больше ухудшить ситуацию для Украины", — сообщается в материале.
Автор подчеркнул, что санкции ЕС на российские удобрения окажут пагубное экономическое воздействие на фермеров в разных частях мира, в том числе в США, что может отразиться на помощи Киеву из-за высоких издержек.
"Если американская экономика ощутит на себе последствия антироссийских санкций в помощь Украине, то логично предположить, что США станут менее щедрыми по отношению к Киеву", — резюмировал автор публикации.
В конце января глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС против России обсуждается полный запрет на морские сервисы и различные ограничения по удобрениям.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
