МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Введение нового пакета санкций ЕС против России, включая ограничения на импорт удобрений, усугубит положение Киева, пишет американское издание Forbes.
"Если американская экономика ощутит на себе последствия антироссийских санкций в помощь Украине, то логично предположить, что США станут менее щедрыми по отношению к Киеву", — резюмировал автор публикации.
В конце января глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС против России обсуждается полный запрет на морские сервисы и различные ограничения по удобрениям.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
10 февраля, 16:28