Эксперт оценил вероятность проведения выборов на Украине до 15 мая
10:59 11.02.2026
Эксперт оценил вероятность проведения выборов на Украине до 15 мая
Эксперт оценил вероятность проведения выборов на Украине до 15 мая
в мире
украина
сша
владимир зеленский
андрей кортунов
международный дискуссионный клуб "валдай"
украина
сша
2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украина вряд ли успеет провести президентские выборы и референдум до 15 мая, но эта дата может быть точкой для последующего обсуждения, то, что этот вопрос поднимается, уже можно считать позитивным знаком, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.
Газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования США провести оба голосования до 15 мая.
Интервью Марии Захаровой РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Захарова в интервью РИА Новости рассказала о провалах Украины и Запада
10 февраля, 14:44
"Такие сроки пока никак на официальном уровне не были заявлены, предполагается, что сначала нужно достичь прекращения огня, потом начать процедуру организации выборов и предполагается сдвинуть их на более поздний срок. Можно предположить, что в случае сохранения давления США какая-то гибкость с украинской стороны может быть проявлена. Но мне сейчас трудно представить, что выборы могут пройти в эти сроки, остаётся три месяца. Я думаю, что это может быть начальной точкой для последующего обсуждения", - сказал он в беседе с агентством.
Однако, по мнению Кортунова, то, что эта тема поднимается, уже является позитивным знаком.
"Тут могут быть не только кнуты, но и пряники с американской стороны. Скажем, вопрос о гарантиях безопасности будет, наверное, увязываться с возможностью проведения выборов, каким-то решением по территориям. В принципе, хорошо, что этот вопрос уже ставится, потому что рано или поздно он все равно должен был возникнуть, сейчас его уже начинают обсуждать в практическом плане. Это можно считать позитивным знаком. Вопрос этот будет подниматься, думаю, чем дальше, тем больше", - подытожил он.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Спиридон Килинкаров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Честные выборы на Украине невозможны, заявил экс-депутат Рады
Вчера, 10:40
 
