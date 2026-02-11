Эксперт оценил вероятность проведения выборов на Украине до 15 мая

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украина вряд ли успеет провести президентские выборы и референдум до 15 мая, но эта дата может быть точкой для последующего обсуждения, то, что этот вопрос поднимается, уже можно считать позитивным знаком, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

Газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования США провести оба голосования до 15 мая.

"Такие сроки пока никак на официальном уровне не были заявлены, предполагается, что сначала нужно достичь прекращения огня, потом начать процедуру организации выборов и предполагается сдвинуть их на более поздний срок. Можно предположить, что в случае сохранения давления США какая-то гибкость с украинской стороны может быть проявлена. Но мне сейчас трудно представить, что выборы могут пройти в эти сроки, остаётся три месяца. Я думаю, что это может быть начальной точкой для последующего обсуждения", - сказал он в беседе с агентством.

Однако, по мнению Кортунова, то, что эта тема поднимается, уже является позитивным знаком.

"Тут могут быть не только кнуты, но и пряники с американской стороны. Скажем, вопрос о гарантиях безопасности будет, наверное, увязываться с возможностью проведения выборов, каким-то решением по территориям. В принципе, хорошо, что этот вопрос уже ставится, потому что рано или поздно он все равно должен был возникнуть, сейчас его уже начинают обсуждать в практическом плане. Это можно считать позитивным знаком. Вопрос этот будет подниматься, думаю, чем дальше, тем больше", - подытожил он.