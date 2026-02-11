Рейтинг@Mail.ru
Откровенная история убийцы, закатавшего в бетон мать с детьми
Откровенная история убийцы, закатавшего в бетон мать с детьми
Откровенная история убийцы, закатавшего в бетон мать с детьми
Откровенная история убийцы, закатавшего в бетон мать с детьми
На Алтае произошло преступление, чудовищность которого повергла в шок даже видавших многое следователей. Особенно цинично выглядит заявление убийцы, которого…... РИА Новости, 11.02.2026
Откровенная история убийцы, закатавшего в бетон мать с детьми

© Fotolia / Bits and SplitsПреступник с ножом
Преступник с ножом - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Fotolia / Bits and Splits
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На Алтае произошло преступление, чудовищность которого повергла в шок даже видавших многое следователей. Особенно цинично выглядит заявление убийцы, которого… успел пожалеть муж жертвы.

Роковая ночь

Ночью 22 августа 2019 года 27-летняя Дарья после ссоры с мужем Владимиром решила уехать из села Павловка в другой регион, взяв с собой двоих детей от предыдущих отношений. Чтобы добраться до вокзала в городе Славгороде, женщина обратилась за помощью к родному брату супруга. Мужчина согласился подвезти их на своем мотоцикле.
Однако поездка обернулась кошмаром. Следователи восстановили цепь событий: двигаясь по проселочной дороге, мужчина остановился. Между ним и Дарьей вспыхнул конфликт. В ходе ссоры он нанес женщине удар по лицу, от которого она потеряла сознание. Дети, бывшие свидетелями ссоры, заплакали.
© Depositphotos.com / kmiragayaДевочка плачет
Девочка плачет - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Depositphotos.com / kmiragaya
Девочка плачет
Охваченный паникой и страхом, что он убил женщину, мужчина совершил необратимое. Он взял автомобильный трос и расправился с детьми. Когда Дарья пришла в себя, душегуб учинил расправу и над ней.

Несколько дней заливал тела бетоном

Чтобы скрыть следы преступления, убийца разработал холодный и расчетливый план. Тела жертв он закопал в лесополосе, после чего на протяжении нескольких дней возвращался к месту захоронения, чтобы залить бетоном. Преступник рассчитывал, что это навсегда скроет его злодеяние от чужих глаз.
Однако исчезновение женщины с детьми не осталось незамеченным. Муж Дарьи, Владимир, обеспокоенный их судьбой, обратился в полицию. Первоначально одной из версий был ее отъезд в Иркутск, где женщина ранее проживала. Когда Следственный комитет возбудил уголовное дело, главным подозреваемым стал сам Владимир. Ряд пройденных допросов и проверка на полиграфе подтвердили его непричастность. Под подозрение попали и другие близкие, в том числе брат Владимира.
© РИА Новости / Павел КомаровПолиграф
Полиграф - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Павел Комаров
Полиграф
"После кропотливой работы оперативников он раскололся и дал признательные показания", — говорится в материалах дела.
В ходе следствия всплыли и другие детали. По словам обвиняемого, Дарья, обращаясь к нему за помощью, в качестве "благодарности" якобы предложила близость. Он от "награды" отказался, но согласился подвезти.
Во время поездки ему, по его утверждению, вспомнилось, что он видел в доме лекарство, назначаемое ВИЧ-инфицированным, и предположил, что оно могло принадлежать Дарье. Охваченный гневом от мысли, что она могла бы его заразить, он остановил мотоцикл.
"Ехали в сторону Екатериновки, там есть асфальтированная дорога. Я остановился, встал, ударил ее. Она вырубилась, дети заплакали. Пришлось задушить. Я испугался", — рассказывал он на допросе.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭкспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции

Муж жертвы пожалел убийцу

Трагедия выглядит еще более пронзительной на фоне истории семьи Дарьи и Владимира. Они познакомились, как и многие современные пары, через интернет. Три месяца переписки, а затем первая встреча — Владимир в то время отбывал наказание за кражу. Несмотря на это, Дарья верила в их будущее и ждала его освобождения.
Когда Владимир вышел на свободу, они начали жить вместе. У Дарьи уже были двое детей — мальчик и девочка от разных мужчин, но с Владимиром она связывала надежды на крепкую семью. Второго июля 2019 года у пары родилась общая дочь. Казалось, это знаменует новое, счастливое начало. Они воспитывали троих детей и строили совместную жизнь.
Именно эта новорожденная дочь осталась с Владимиром после гибели жены и ее старших детей.
© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенный в исправительной колонии
В одном из интервью он, потрясенный случившимся, высказал парадоксальную мысль. Так, он заявил, что не понимает, почему его брат так поступил, и, несмотря ни на что, продолжает считать его "хорошим человеком".

"Он порой трудно соображал"

Несмотря на полное признание вины, судебный процесс был напряженным. Защита пыталась апеллировать к психическому состоянию своего подзащитного. По некоторым данным, отклонения в развитии у него заметили еще в детстве, но родители не могли позволить себе дорогостоящее обследование.
Люди, общавшиеся с ним во время следствия, отмечали, что он "не выглядел откровенно умственно отсталым, но порой трудно соображал". Однако судебно-психиатрическая экспертиза дала однозначный вывод: на момент совершения преступления мужчина полностью отдавал себе отчет в своих действиях и мог руководить ими.
© Фото : СУСК РФ по Алтайскому краю22-летний житель Славгорода, который задушил супругу своего брата и двоих ее детей
22-летний житель Славгорода, который задушил супругу своего брата и двоих ее детей - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : СУСК РФ по Алтайскому краю
22-летний житель Славгорода, который задушил супругу своего брата и двоих ее детей
Еще одним доводом защиты стало указание на "аморальное поведение" погибшей. В ходе расследования, когда для идентификации тел проводили генетическую экспертизу, выяснилось, что мужчины, выплачивавшие алименты на первых двух детей Дарьи, биологически не являлись их отцами. Эти обстоятельства смягчающими вину не признали.
Ни личное мнение Владимира, ни попытки защиты обелить преступника в конечном счете не повлияли решение суда. Прокурор Алтайского края настаивал на самом строгом наказании, и суд с этим согласился.
 
 
 
