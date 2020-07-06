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Мужчина получил пожизненное за убийство троих человек в Алтайском крае
Мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство жены брата и двоих ее детей в Алтайском крае, сообщила старший помощник руководителя следственного... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:39
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
славгород
происшествия
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353
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следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, славгород, происшествия

Мужчина получил пожизненное за убийство троих человек в Алтайском крае

12:29 06.07.2020 (обновлено: 13:39 06.07.2020)
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© Фото : СУСК РФ по Алтайскому краю22-летний житель Славгорода, который задушил супругу своего брата и двоих ее детей
22-летний житель Славгорода, который задушил супругу своего брата и двоих ее детей
© Фото : СУСК РФ по Алтайскому краю
22-летний житель Славгорода, который задушил супругу своего брата и двоих ее детей
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство жены брата и двоих ее детей в Алтайском крае, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
Ранее сообщалось, что следователи Алтайского края предъявили обвинение в убийстве 22-летнему жителю Славгорода, который задушил супругу своего брата и двоих ее детей.
По данным ведомства, ночью 22 августа 2019 года 27-летняя женщина собрала личные вещи и документы, намереваясь переехать в другой регион с двумя детьми. Она попросила родного брата супруга подвезти их до вокзала. Следствие установило, что, двигаясь на мотоцикле из села Павловка в город Славгород, мужчина остановил транспортное средство, после чего из-за возникшего конфликта ударил женщину по лицу. Из-за удара она потеряла сознание. После этого родственник задушил детей женщины автомобильным тросом. Когда женщина пришла в сознание, тем же тросом мужчина задушил и ее.
"Признан виновным в совершении преступления ... убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление ... собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, приговорив подсудимого к пожизненному лишению свободы и удовлетворив иски о компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.
Подозреваемый в серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского районов
Вчера, 11:12
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Рязанцева сообщила, что мать и дети скончались от асфиксии. "С целью сокрыть следы убийства, злоумышленник закопал тела жертв в лесополосе, а затем на протяжении нескольких дней заливал их бетоном", - сказала представитель ведомства.
Рязанцева также отметила, что обвиняемый полностью признал свою вину.
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