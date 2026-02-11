https://ria.ru/20260211/tseny-2073753963.html
В Минсельхозе рассказали о снижении цен на овощи
Цены на овощи будут снижаться с весны, когда начнутся поставки урожая из парников и открытого грунта, сообщили в Минсельхозе России. РИА Новости, 11.02.2026
Минсельхоз: цены на овощи будут снижаться с весны