В Минсельхозе рассказали о снижении цен на овощи - РИА Новости, 11.02.2026
19:34 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/tseny-2073753963.html
В Минсельхозе рассказали о снижении цен на овощи
Цены на овощи будут снижаться с весны, когда начнутся поставки урожая из парников и открытого грунта, сообщили в Минсельхозе России. РИА Новости, 11.02.2026
В Минсельхозе рассказали о снижении цен на овощи

Минсельхоз: цены на овощи будут снижаться с весны

Овощи
Овощи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Овощи . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Цены на овощи будут снижаться с весны, когда начнутся поставки урожая из парников и открытого грунта, сообщили в Минсельхозе России.
"С весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта, цены на овощи будут снижаться", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в прошлом году в России был получен высокий урожай овощей - порядка 7,6 миллиона тонн.
"В настоящее время цены производителей практически на все овощи ниже, чем были год назад", - добавили в Минсельхозе.
Продажа фруктов на рынке
Назван самый подешевевший фрукт по итогам 2025 года
21 января, 03:14
 
