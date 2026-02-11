Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 11.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 11.02.2026 (обновлено: 12:18 11.02.2026)
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО
Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 315 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, четыре... РИА Новости, 11.02.2026
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 315 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 315 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, семь пикапов и два орудия полевой артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Кучеров Яр, Светлое, Сергеевка Донецкой народной республики, Новопавловка, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, семь пикапов и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Российский командир назвал линию обороны ВСУ в Запорожской области уязвимой
Вчера, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
