Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 315 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, семь пикапов и два орудия полевой артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ.