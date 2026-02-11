https://ria.ru/20260211/tsentr-2073617194.html
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 11.02.2026
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО
Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 315 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, четыре... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:14:00+03:00
2026-02-11T12:14:00+03:00
2026-02-11T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
днепропетровская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20260211/liniya-2073577607.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 315 военных в зоне действий "Центра"