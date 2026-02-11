Получившая травму головы Стеллато-Дудек выступит на Играх

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Канадская фигуристка Дианна Стеллато-Дудек, выступающая в паре с Максимом Дешамом, выступит на Олимпийских играх в Италии, несмотря на травму головы, сообщается на сайте Олимпийского комитета Канады (COC).

"Стеллато‑Дудек и Дешам примут участие в олимпийском турнире спортивных пар. Диана продолжает находиться под пристальным наблюдением врачей, она прошла необходимые обследования. Здоровье и безопасность спортсменов остаются нашим главным приоритетом, решение об участии в соревнованиях было принято под контролем медицинских специалистов. Стеллато‑Дудек чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет выхода на олимпийский лед", - говорится в сообщении.