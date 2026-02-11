Получившая травму головы Стеллато-Дудек выступит на Играх

Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
02:01 11.02.2026
Канадская фигуристка Дианна Стеллато-Дудек, выступающая в паре с Максимом Дешамом, выступит на Олимпийских играх в Италии, несмотря на травму головы, сообщается РИА Новости Спорт, 11.02.2026
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
Диана Стеллато-Дудек
Диана Стеллато-Дудек
© РИА Новости / соцсети
Диана Стеллато-Дудек. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Канадская фигуристка Дианна Стеллато-Дудек, выступающая в паре с Максимом Дешамом, выступит на Олимпийских играх в Италии, несмотря на травму головы, сообщается на сайте Олимпийского комитета Канады (COC).
30 января спортсменка ударилась головой об лед во время тренировки. Из-за травмы спортивная пара пропустила командный турнир на Олимпийских играх.
"Стеллато‑Дудек и Дешам примут участие в олимпийском турнире спортивных пар. Диана продолжает находиться под пристальным наблюдением врачей, она прошла необходимые обследования. Здоровье и безопасность спортсменов остаются нашим главным приоритетом, решение об участии в соревнованиях было принято под контролем медицинских специалистов. Стеллато‑Дудек чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет выхода на олимпийский лед", - говорится в сообщении.
Пары представят короткие программы 15 февраля.
Стеллато‑Дудек и Дешам являются чемпионами мира по фигурному катанию и бронзовыми призерами Финала Гран-при.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Фигурное катаниеСпортИталияЗимние Олимпийские игры 2026
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала