https://ria.ru/20260211/travma-2073548507.html
Получившая травму головы Стеллато-Дудек выступит на Играх
Получившая травму головы Стеллато-Дудек выступит на Играх - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Получившая травму головы Стеллато-Дудек выступит на Играх
Канадская фигуристка Дианна Стеллато-Дудек, выступающая в паре с Максимом Дешамом, выступит на Олимпийских играх в Италии, несмотря на травму головы, сообщается РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T02:01:00+03:00
2026-02-11T02:01:00+03:00
2026-02-11T02:01:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068369416_0:40:1080:648_1920x0_80_0_0_30f349ddd786936d726fdffebb743389.jpg
https://ria.ru/20260211/programma-2073545705.html
https://ria.ru/20260210/olimpiada-2026-figurnoe-katanie-raspisanie-2073279825.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068369416_0:314:1080:1124_1920x0_80_0_0_0aac730105493574b4aafece0555d61f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
Получившая травму головы Стеллато-Дудек выступит на Играх
Получившая травму головы Стеллато-Дудек выступит на ОИ в паре с Дешамом
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Канадская фигуристка Дианна Стеллато-Дудек, выступающая в паре с Максимом Дешамом, выступит на Олимпийских играх в Италии, несмотря на травму головы, сообщается на сайте Олимпийского комитета Канады (COC).
30 января спортсменка ударилась головой об лед во время тренировки. Из-за травмы спортивная пара пропустила командный турнир на Олимпийских играх.
"Стеллато‑Дудек и Дешам примут участие в олимпийском турнире спортивных пар. Диана продолжает находиться под пристальным наблюдением врачей, она прошла необходимые обследования. Здоровье и безопасность спортсменов остаются нашим главным приоритетом, решение об участии в соревнованиях было принято под контролем медицинских специалистов. Стеллато‑Дудек чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет выхода на олимпийский лед", - говорится в сообщении.
Пары представят короткие программы 15 февраля.
Стеллато‑Дудек и Дешам являются чемпионами мира по фигурному катанию и бронзовыми призерами Финала Гран-при.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.