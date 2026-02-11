Рейтинг@Mail.ru
Трамп поделил все страны на две колонки, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/tramp-2073768580.html
Трамп поделил все страны на две колонки, заявил Медведев
Трамп поделил все страны на две колонки, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
Трамп поделил все страны на две колонки, заявил Медведев
Президент США Дональд Трамп в своей политике отнес к врагам США даже некоторые страны НАТО, они от этого "просто обалдели", заявил в среду председатель ЕР,... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T21:11:00+03:00
2026-02-11T21:11:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
дмитрий медведев
единая россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070735498_0:14:2976:1687_1920x0_80_0_0_90cbdab1b823c8358d1bde233f05e6dc.jpg
https://ria.ru/20260122/nato-2069066326.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070735498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a31e9fc859a1887b3fb49f1458637e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, единая россия, нато
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Единая Россия, НАТО
Трамп поделил все страны на две колонки, заявил Медведев

Медведев: Трамп отнес к врагам НАТО даже некоторые страны НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей политике отнес к врагам США даже некоторые страны НАТО, они от этого "просто обалдели", заявил в среду председатель ЕР, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Он (Трамп - ред.) всех поделил на две колонки, и говорит: "Это вот наши друзья, мы с ними работаем, мы им пошлины снижаем. А это наши враги", - сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России".
"Причем сделал это настолько нахраписто, отнеся к врагам, в том числе отдельных участников Североатлантического альянса, что те обалдели просто от этого", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
22 января, 08:00
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампДмитрий МедведевЕдиная РоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала