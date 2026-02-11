https://ria.ru/20260211/tramp-2073768580.html
Трамп поделил все страны на две колонки, заявил Медведев
Трамп поделил все страны на две колонки, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
Трамп поделил все страны на две колонки, заявил Медведев
Президент США Дональд Трамп в своей политике отнес к врагам США даже некоторые страны НАТО, они от этого "просто обалдели", заявил в среду председатель ЕР,... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T21:11:00+03:00
2026-02-11T21:11:00+03:00
2026-02-11T21:11:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
дмитрий медведев
единая россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070735498_0:14:2976:1687_1920x0_80_0_0_90cbdab1b823c8358d1bde233f05e6dc.jpg
https://ria.ru/20260122/nato-2069066326.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070735498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a31e9fc859a1887b3fb49f1458637e1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, единая россия, нато
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Единая Россия, НАТО
Трамп поделил все страны на две колонки, заявил Медведев
Медведев: Трамп отнес к врагам НАТО даже некоторые страны НАТО