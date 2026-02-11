Рейтинг@Mail.ru
Токаев подписал указ о проведении референдума по проекту новой конституции - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 11.02.2026 (обновлено: 16:23 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/tokaev-2073682022.html
Токаев подписал указ о проведении референдума по проекту новой конституции
Токаев подписал указ о проведении референдума по проекту новой конституции - РИА Новости, 11.02.2026
Токаев подписал указ о проведении референдума по проекту новой конституции
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой конституции, сообщает в... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:04:00+03:00
2026-02-11T16:23:00+03:00
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058021517_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_060ad41eeb90a1a50796d50455667168.jpg
https://ria.ru/20260209/kazahstan-2073246547.html
https://ria.ru/20260210/kazahstan-2073382338.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058021517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4078176f5342be1b091dedc2317ac9bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Токаев подписал указ о проведении референдума по проекту новой конституции

Токаев подписал указ о проведении 15 марта референдума по проекту конституции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 11 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой конституции, сообщает в среду пресс-служба казахстанского лидера.
"Глава государства подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума", - говорится в сообщении.
Мужчина занимается бегом у монумента Байтерек в Астане - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В проекте Конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке
9 февраля, 16:44
"Провести 15 марта 2026 года республиканский референдум. Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Республики Казахстан со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?", - говорится в тексте указа, который опубликован администрацией президента на сайте казахстанского лидера.
Ранее в среду конституционная комиссия представила президенту Казахстана итоговый проект новой конституции. Председатель комиссии – председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова сообщила президенту республики, что по итогам обсуждения конституционная комиссия предложила вынести проект нового основного закона на всенародный референдум.
По данным Азимовой, текст новой конституции был подготовлен на основе инициативных предложений граждан Казахстана и экспертного сообщества, направляемых ими через порталы электронного правительства с октября 2025 года, также в проекте учтены подходы, выработанные в октябре-январе рабочей группой по парламентской реформе.
Токаев 8 сентября 2025 года обратился с посланием к народу Казахстана, в котором определялся курс развития страны на ближайшие 12 месяцев. Он заявил о необходимости провести реформу парламента и сделать его однопалатным. Казахстанский лидер объявил, что в 2027 году может пройти референдум по парламентской реформе, будут внесены изменения в конституцию. Токаев отметил, что если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам. Через месяц президент поручил создать рабочую группу по парламентской реформе.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Казахстан прощается с суперпрезидентской формой правления, заявил Токаев
10 февраля, 10:26
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала