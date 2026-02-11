Токаев подписал указ о проведении референдума по проекту новой конституции

АСТАНА, 11 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой конституции, сообщает в среду пресс-служба казахстанского лидера.

"Глава государства подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума", - говорится в сообщении

"Провести 15 марта 2026 года республиканский референдум. Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Республики Казахстан со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?", - говорится в тексте указа, который опубликован администрацией президента на сайте казахстанского лидера.

Ранее в среду конституционная комиссия представила президенту Казахстана итоговый проект новой конституции. Председатель комиссии – председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова сообщила президенту республики, что по итогам обсуждения конституционная комиссия предложила вынести проект нового основного закона на всенародный референдум.

По данным Азимовой, текст новой конституции был подготовлен на основе инициативных предложений граждан Казахстана и экспертного сообщества, направляемых ими через порталы электронного правительства с октября 2025 года, также в проекте учтены подходы, выработанные в октябре-январе рабочей группой по парламентской реформе.