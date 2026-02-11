Рейтинг@Mail.ru
Токаев готов подписать указ о референдуме по конституции
15:20 11.02.2026 (обновлено: 15:39 11.02.2026)
Токаев готов подписать указ о референдуме по конституции
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности подписать в ближайшее время указ о проведении референдума по конституции
Токаев готов подписать указ о референдуме по конституции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 11 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности подписать в ближайшее время указ о проведении референдума по конституции, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Конституционная комиссия представила президенту Казахстана итоговый проект новой конституции. Председатель комиссии – председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова сообщила президенту республики, что по итогам обсуждения конституционная комиссия предложила вынести проект нового основного закона на всенародный референдум.
"Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшее время подпишет указ о проведении республиканского референдума по вопросу принятия новой конституции", - говорится в сообщении.
По данным Азимовой, текст новой конституции был подготовлен на основе инициативных предложений граждан Казахстана и экспертного сообщества, направляемых ими через порталы электронного правительства с октября 2025 года, также в проекте учтены подходы, выработанные в октябре-январе рабочей группой по парламентской реформе.
Токаев 8 сентября 2025 года обратился с посланием к народу Казахстана, в котором определялся курс развития страны на ближайшие 12 месяцев. Он заявил о необходимости провести реформу парламента и сделать его однопалатным. Казахстанский лидер объявил, что в 2027 году может пройти референдум по парламентской реформе, будут внесены изменения в конституцию. Токаев отметил, что если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам. Через месяц президент поручил создать рабочую группу по парламентской реформе.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Казахстан прощается с суперпрезидентской формой правления, заявил Токаев
10 февраля, 10:26
 
Заголовок открываемого материала