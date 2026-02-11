Токаев готов подписать указ о референдуме по конституции

По данным Азимовой, текст новой конституции был подготовлен на основе инициативных предложений граждан Казахстана и экспертного сообщества, направляемых ими через порталы электронного правительства с октября 2025 года, также в проекте учтены подходы, выработанные в октябре-январе рабочей группой по парламентской реформе.

Токаев 8 сентября 2025 года обратился с посланием к народу Казахстана, в котором определялся курс развития страны на ближайшие 12 месяцев. Он заявил о необходимости провести реформу парламента и сделать его однопалатным. Казахстанский лидер объявил, что в 2027 году может пройти референдум по парламентской реформе, будут внесены изменения в конституцию. Токаев отметил, что если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам. Через месяц президент поручил создать рабочую группу по парламентской реформе.