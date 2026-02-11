https://ria.ru/20260211/starmer-2073781956.html
Британские букмекеры оценили вероятность ухода Стармера
Британские букмекеры оценили вероятность ухода Стармера
Британские букмекеры оценивают вероятность ухода Кира Стармера с поста британского премьер-министра в 2026 году почти в 83%, свидетельствуют данные агрегатора... РИА Новости, 11.02.2026
ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Британские букмекеры оценивают вероятность ухода Кира Стармера с поста британского премьер-министра в 2026 году почти в 83%, свидетельствуют данные агрегатора букмекерских ставок Oddschecker.
По оценкам букмекеров, вероятность ухода Стармера
до конца года составляет 82,83% по состоянию на 22.00 мск среды.
Следующим наиболее вероятным сценарием, который оценивается на уровне около 7%, является уход в 2029 году или позже, что фактически означает победу на следующих выборах в 2029 году. Также на уровне около 7% оцениваются шансы ухода Стармера в 2027 году. В 2028 Стармер уйдет с вероятностью 3%.
Ранее Стармер на фоне слухов об отставке заявил, что никогда не откажется от мандата, данного избирателями.
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста на фоне скандала со связями экс-посла Великобритании
в США
Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном
. После этого ряд депутатов-лейбористов и деятелей оппозиции призвали к уходу Стармера, однако все члены кабмина выразили поддержку премьеру.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна
, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.