Британские букмекеры оценили вероятность ухода Стармера - РИА Новости, 11.02.2026
22:41 11.02.2026
Британские букмекеры оценили вероятность ухода Стармера
в мире, великобритания, сша, кир стармер, джеффри эпштейн, гордон браун
В мире, Великобритания, США, Кир Стармер, Джеффри Эпштейн, Гордон Браун
Британские букмекеры оценили вероятность ухода Стармера

ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Британские букмекеры оценивают вероятность ухода Кира Стармера с поста британского премьер-министра в 2026 году почти в 83%, свидетельствуют данные агрегатора букмекерских ставок Oddschecker.
По оценкам букмекеров, вероятность ухода Стармера до конца года составляет 82,83% по состоянию на 22.00 мск среды.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лорд Тьмы тянет на дно Стармера: Британия хоронит очередного премьера
9 февраля, 08:00
Следующим наиболее вероятным сценарием, который оценивается на уровне около 7%, является уход в 2029 году или позже, что фактически означает победу на следующих выборах в 2029 году. Также на уровне около 7% оцениваются шансы ухода Стармера в 2027 году. В 2028 Стармер уйдет с вероятностью 3%.
Ранее Стармер на фоне слухов об отставке заявил, что никогда не откажется от мандата, данного избирателями.
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста на фоне скандала со связями экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном. После этого ряд депутатов-лейбористов и деятелей оппозиции призвали к уходу Стармера, однако все члены кабмина выразили поддержку премьеру.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Большинство британцев выступили за отставку Стармера, показал опрос
Вчера, 11:43
 
