Большинство британцев выступили за отставку Стармера, показал опрос
Большинство британцев выступили за отставку Стармера, показал опрос - РИА Новости, 11.02.2026
Большинство британцев выступили за отставку Стармера, показал опрос
Более половины британцев считают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен уйти в отставку на фоне скандала, связанного с делом финансиста Джеффри Эпштейна
Большинство британцев выступили за отставку Стармера, показал опрос
Politico: 52% британцев считают, что Стармер должен уйти в отставку
ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Более половины британцев считают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен уйти в отставку на фоне скандала, связанного с делом финансиста Джеффри Эпштейна, следует из результатов опроса, проведенного по заказу издания Politico.
"Согласно опросу, 52% британцев заявили, что премьер-министр должен уйти в отставку, а 19% сказали, что он должен остаться на своем посту, но его советники должны уйти в отставку", - говорится в результатах исследования.
При этом 47% респондентов заявили, что, помимо скандала вокруг назначения бывшего посла Соединенного Королевства в США
Питера Мандельсона и его связях с Эпштейном
, есть и другие причины для смены высшего руководства.
Даже среди опрошенных, которые намерены голосовать за лейбористов на следующих выборах, четверть (23%) считают, что Стармер
должен отказаться от должности, а почти треть (32%) - что должны уйти его советники.
Согласно результатам, 64% респондентов считают, что у Стармера было достаточно информации об связях Мандельсона с Эпштейном, чтобы понимать, что его назначение на должность посла было "плохой идеей". Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных.
"Пятьдесят семь процентов респондентов заявили, что этот эпизод снизил их доверие к лидерам в плане принятия правильных решений, при этом 41% голосующих за Лейбористскую партию указали на то, что они стали меньше доверять своим лидерам", - заключает Politico
.
Опрос проводился с 6 по 9 февраля среди 2042 совершеннолетних жителей Великобритании
. Общая погрешность выборки составляет два процентных пункта.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна
, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источник передало, что Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг Мандельсона и Эпштейна. До этого некоторые депутаты-лейбористы призывали к его отставке. Более 60% британцев считают, что Стармер не сможет остаться премьером до конца года, следует из результатов исследования компании YouGov, которое провели в понедельник.