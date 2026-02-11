Большинство британцев выступили за отставку Стармера, показал опрос

ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Более половины британцев считают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен уйти в отставку на фоне скандала, связанного с делом финансиста Джеффри Эпштейна, следует из результатов опроса, проведенного по заказу издания Politico.

"Согласно опросу, 52% британцев заявили, что премьер-министр должен уйти в отставку, а 19% сказали, что он должен остаться на своем посту, но его советники должны уйти в отставку", - говорится в результатах исследования.

При этом 47% респондентов заявили, что, помимо скандала вокруг назначения бывшего посла Соединенного Королевства в США Питера Мандельсона и его связях с Эпштейном , есть и другие причины для смены высшего руководства.

Даже среди опрошенных, которые намерены голосовать за лейбористов на следующих выборах, четверть (23%) считают, что Стармер должен отказаться от должности, а почти треть (32%) - что должны уйти его советники.

Согласно результатам, 64% респондентов считают, что у Стармера было достаточно информации об связях Мандельсона с Эпштейном, чтобы понимать, что его назначение на должность посла было "плохой идеей". Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных.

"Пятьдесят семь процентов респондентов заявили, что этот эпизод снизил их доверие к лидерам в плане принятия правильных решений, при этом 41% голосующих за Лейбористскую партию указали на то, что они стали меньше доверять своим лидерам", - заключает Politico

Опрос проводился с 6 по 9 февраля среди 2042 совершеннолетних жителей Великобритании . Общая погрешность выборки составляет два процентных пункта.

После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна , переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.