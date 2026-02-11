Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности - РИА Новости, 11.02.2026
18:34 11.02.2026
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности
российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Наука, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М1.4

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вспышка предпоследнего класса мощности М1.4 произошла на Солнце, она продлилась около 38 минут, сообщила в среду Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН на своем сайте.
"(Класс - ред.) M1.4. Начало -15:47. Максимум -16:12. Окончание -16:25. Область - 4366", - следует из опубликованных на сайте ИКИ РАН материалов.
НаукаРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
