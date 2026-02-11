На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вспышка предпоследнего класса мощности М1.4 произошла на Солнце, она продлилась около 38 минут, сообщила в среду Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН на своем сайте.

"(Класс - ред.) M1.4. Начало -15:47. Максимум -16:12. Окончание -16:25. Область - 4366", - следует из опубликованных на сайте ИКИ РАН материалов.