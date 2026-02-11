https://ria.ru/20260211/solntse-2073740686.html
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности - РИА Новости, 11.02.2026
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности
Вспышка предпоследнего класса мощности М1.4 произошла на Солнце, она продлилась около 38 минут, сообщила в среду Лаборатория солнечной астрономии Института...
наука
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М1.4