В Госдуме рассказали о запрете скрытых списаний за подписки с 1 марта - РИА Новости, 11.02.2026
09:40 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/servis-2073580135.html
В Госдуме рассказали о запрете скрытых списаний за подписки с 1 марта
С 1 марта 2026 года онлайн-сервисы в России не смогут списывать деньги за подписку, если пользователь отвязал свою карту или отказался от ее использования для... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T09:40:00+03:00
2026-02-11T09:40:00+03:00
общество
россия
справедливая россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
общество, россия, справедливая россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Справедливая Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме рассказали о запрете скрытых списаний за подписки с 1 марта

РИА Новости: онлайн-сервисы не смогут списывать деньги за подписку без согласия

© Fotolia / bertys30Банковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Fotolia / bertys30
Банковская карта. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. С 1 марта 2026 года онлайн-сервисы в России не смогут списывать деньги за подписку, если пользователь отвязал свою карту или отказался от ее использования для платежей, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
"Нет согласия - нет подписки! Онлайн-сервисы должны предупреждать о списании средств! С 1 марта 2026 года в России вступает в силу федеральный закон № 376-ФЗ, который наконец ставит точку в практике скрытых и навязанных подписок. Это межфракционный закон, разработанный и поддержанный в том числе нашей фракцией "Справедливая Россия". Суть простая: никаких списаний без вашего согласия. Если человек отказался использовать банковскую карту или удалил её данные из сервиса, компания обязана прекратить автоматические списания. Никаких "забыли отключить", "продлилось само" или "так прописано в оферте" — эта лазейка закрыта", - сказал Гусев.
Покупка в интернете с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Госдуме рассказали, как отменить скрытые подписки по картам
30 января, 03:39
Он отметил, что закон распространяется на большинство цифровых подписок: онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, облачные хранилища, образовательные платформы, приложения с автопродлением — все, что работает по абонентской модели и списывает деньги автоматически, должно подчиняться новым правилам.
"Важно и то, что сервисы теперь обязаны дать пользователю простой и понятный способ отказаться от подписки и использования платёжных данных онлайн. Не через звонки, не через "семь экранов", а прямо в личном кабинете", - подчеркнул депутат.
Если после 1 марта деньги всё же будут списаны незаконно, по словам Гусева, у граждан есть инструменты защиты: обращение в банк с процедурой чарджбэка, претензия в адрес сервиса, жалоба в Роспотребнадзор и, при необходимости, в суд.
Он уточнил, что закон о защите прав потребителей позволяет в таких случаях взыскать не только списанную сумму, но и штраф.
"Этот закон - про контроль над собственными деньгами и уважение к человеку. Мы добивались его именно потому, что жалобы на "вечные подписки" шли массово. И здесь удалось показать, что межфракционная работа может давать конкретный, ощутимый результат для миллионов пользователей", - подытожил парламентарий.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Подписка на воздух: за какие странные вещи компании берут деньги
12 октября 2025, 08:53
 
