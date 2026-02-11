Рейтинг@Mail.ru
Милонов посоветовал Сабурову поддержать Россию в украинском конфликте
20:42 11.02.2026
Милонов посоветовал Сабурову поддержать Россию в украинском конфликте
Милонов посоветовал Сабурову поддержать Россию в украинском конфликте - РИА Новости, 11.02.2026
Милонов посоветовал Сабурову поддержать Россию в украинском конфликте
Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал комику Нурлану Сабурову проявить серьезность и публично поддержать Россию в украинском конфликте. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T20:42:00+03:00
2026-02-11T20:42:00+03:00
в мире, россия, казахстан, виталий милонов, нурлан сабуров, госдума рф
В мире, Россия, Казахстан, Виталий Милонов, Нурлан Сабуров, Госдума РФ
Милонов посоветовал Сабурову поддержать Россию в украинском конфликте

РИА Новости: Милонов посоветовал Сабурову проявить серьезность

Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Нурлан Сабуров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал комику Нурлану Сабурову проявить серьезность и публично поддержать Россию в украинском конфликте.
Ранее заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев сообщил, что комитет национальной безопасности страны может проверить по возможному нарушению статьи о наемничестве Сабурова.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Нурлан Сабуров: почему запретили въезд в Россию на 50 лет
9 февраля, 17:57
"Настоятельно советовал бы юмористу проявить серьезность и громко публично поддержать нашу страну в украинском конфликте. Уверен, что с такой позицией проблемы со въездом в Россию будут решаться быстрее", - сказал РИА Новости Милонов.
Парламентарий отметил, что "духовная теплохладность" всегда приводит к проблемам в мирской жизни.
"Стойкое нежелание показаться нехорошим в глазах беглой оппозиции обернулось серьезным жизненным разворотом в биографии Сабурова", - заключил он.
Шестого февраля в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет: решение было принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Сабуров высказался о запрете въезжать в Россию и попросил только об одном
9 февраля, 17:55
 
