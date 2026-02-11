Милонов посоветовал Сабурову поддержать Россию в украинском конфликте

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал комику Нурлану Сабурову проявить серьезность и публично поддержать Россию в украинском конфликте.
Ранее заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев сообщил, что комитет национальной безопасности страны может проверить по возможному нарушению статьи о наемничестве Сабурова.
Парламентарий отметил, что "духовная теплохладность" всегда приводит к проблемам в мирской жизни.
"Стойкое нежелание показаться нехорошим в глазах беглой оппозиции обернулось серьезным жизненным разворотом в биографии Сабурова", - заключил он.
Шестого февраля в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет: решение было принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.