Рейтинг@Mail.ru
Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
23:14 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/rybakina-2073784746.html
Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T23:14:00+03:00
2026-02-11T23:14:00+03:00
теннис
спорт
москва
доха
женская теннисная ассоциация (wta)
елена рыбакина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889863626_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f37c3cb7b33b636f80ca9316ec7ca268.jpg
https://ria.ru/20260209/andreeva-2073327240.html
москва
доха
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889863626_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_ab7c1fc8b0d517070ffabeffb1f817b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, москва, доха, женская теннисная ассоциация (wta), елена рыбакина
Теннис, Спорт, Москва, Доха, Женская теннисная ассоциация (WTA), Елена Рыбакина
Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Рыбакина обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

© Фото : Соцсети WTAЕлена Рыбакина
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Соцсети WTA
Елена Рыбакина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
В матче третьего круга Рыбакина (3-я ракетка мира) обыграла олимпийскую чемпионку 2024 года китаянку Чжэн Циньвэнь (26) со счетом 4:6, 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Qatar Total Open
11 февраля 2026 • начало в 20:15
Завершен
Циньвэнь Чжэн
1 : 26:42:65:7
Елена Рыбакина
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале соперницей победительницы последнего Australian Open станет канадка Виктория Мбоко (13).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Мирра Андреева вышла в третий круг "тысячника" в Дохе
9 февраля, 23:21
 
ТеннисСпортМоскваДохаЖенская теннисная ассоциация (WTA)Елена Рыбакина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала