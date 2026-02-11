https://ria.ru/20260211/rybakina-2073784746.html
Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Рыбакина обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе