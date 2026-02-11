Матвиенко оценила отношения между народами России и Монголии

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Отношения между народами России и Монголии носят взаимоуважительный, дружеский характер, сохраняется высокая динамика политического диалога между странами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Ням-Осорын Учралом.
"Россия и Монголия – это не просто исторические и географические близкие соседи. Наши связи опираются на вековую историю, носят многоплановый характер. Но главное, конечно, это отношения между нашими народами, которые носят исключительно взаимоуважительный, дружеский характер", - сказала спикер СФ.
Она отметила, что в России помнят и чтят традиции боевого братства в ходе совместной борьбы с нацизмом, милитаризмом в годы Второй мировой войны.
По словам Матвиенко, Россия первой в мире признала суверенитет современного монгольского государства.
"При непосредственном участии нашего государства ... были заложены основы современной монгольской экономики, науки, системы образования, здравоохранения. В России с большим уважением относятся к вашей стране, к народу Монголии. И мы очень рады, что эти человеческие связи, в том числе благодаря нашему межпарламентскому взаимодействию, мы активно развиваем", - сказала политик.
По словам сенатора, сохраняется высокая динамика политического диалога. Между лидерами России и Монголии установились дружеские, доверительные отношения. "Ценим, что президент Монголии уделяет большое внимание не только отношениям между нашими странами, но также уделяет внимание межпарламентскому взаимодействию", - сказала политик.
Матвиенко отметила, что для законодателей была большая честь принимать президента Монголии в Совете Федерации в декабре 2021 года.
Спикер СФ назвала своевременным и актуальным визит председателя парламента Монголии в Россию и выразила мнение, что он придаст дополнительный импульс всему комплексу российско-монгольских отношений.
"В этом году отмечаем 105-ю годовщину становления дипломатических отношений между нашими странами. И ваш визит можно считать таким символическим открытием нынешнего юбилейного года. Мы будем отмечать эту дату 5 ноября, и можно было бы подумать над совместными мероприятиями и в Монголии, и в России, отметить эту дату, можно организовать выставки, исторические экскурсии... Я такие поручения уже дала коллегам, мы будем готовиться", - сказала политик.
