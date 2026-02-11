Рейтинг@Mail.ru
Американский конькобежец взял золото на дистанции 1000 метров на Олимпиаде
22:12 11.02.2026 (обновлено: 22:13 11.02.2026)
Американский конькобежец взял золото на дистанции 1000 метров на Олимпиаде
Американский конькобежец взял золото на дистанции 1000 метров на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Американский конькобежец взял золото на дистанции 1000 метров на Олимпиаде
Американский конькобежец Джордан Штольц завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
спорт
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026
Новости
спорт, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Американский конькобежец взял золото на дистанции 1000 метров на Олимпиаде

Конькобежец Штольц завоевал золото на дистанции 1000 метров на Олимпиаде

© Фото : Соцсети спортсменаДжордан Штольц
Джордан Штольц - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Американский конькобежец Джордан Штольц завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Он показал результат 1 минута 6,28 секунды, установив рекорд Олимпийских игр. Серебро завоевал нидерландец Еннинг де Бо (отставание - 0,5 секунды), бронзу - китаец Нин Чжунянь (+1,06).
Штольцу 21 год, он завоевал первую олимпийскую медаль в своей карьере. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
СпортКонькобежный спортЗимние Олимпийские игры 2026
 
