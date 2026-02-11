https://ria.ru/20260211/rossija-2073761201.html
Американский конькобежец взял золото на дистанции 1000 метров на Олимпиаде
Американский конькобежец взял золото на дистанции 1000 метров на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Американский конькобежец взял золото на дистанции 1000 метров на Олимпиаде
Американский конькобежец Джордан Штольц завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T22:12:00+03:00
2026-02-11T22:12:00+03:00
2026-02-11T22:13:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932180536_0:118:1080:726_1920x0_80_0_0_027e93995179f5e274e19355e8679f2b.jpg
https://ria.ru/20260211/finny-2073769037.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932180536_0:0:1016:762_1920x0_80_0_0_7c61cb59281d3389a39df7737c088297.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Американский конькобежец взял золото на дистанции 1000 метров на Олимпиаде
Конькобежец Штольц завоевал золото на дистанции 1000 метров на Олимпиаде
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Американский конькобежец Джордан Штольц завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Он показал результат 1 минута 6,28 секунды, установив рекорд Олимпийских игр. Серебро завоевал нидерландец Еннинг де Бо (отставание - 0,5 секунды), бронзу - китаец Нин Чжунянь (+1,06).
Штольцу 21 год, он завоевал первую олимпийскую медаль в своей карьере. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.