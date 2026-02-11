Американский конькобежец взял золото на дистанции 1000 метров на Олимпиаде

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Американский конькобежец Джордан Штольц завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Штольцу 21 год, он завоевал первую олимпийскую медаль в своей карьере. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.