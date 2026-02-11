Россия и Турция готовы обмениваться опытом борьбы с терроризмом

АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Российские и турецкие прокуроры готовы обмениваться лучшими практиками противодействия таким угрозам международной безопасности, как терроризм, киберпреступность, нелегальная миграция, наркотрафик и отмывание денег, заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

В рамках рабочего визита в Турцию Гуцан в среду в Анкаре провел встречу с генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турецкой Республики Мухсином Шентюрком.

Наряду с партнерством в политике и экономике сотрудничество в судебно-правовой сфере "является одним из фундаментальных, неотъемлемых элементов отношений между Турецкой Республикой и Российской Федерацией", отметил Шентюрк в начале встречи.

"Отношения России и Турции успешно развиваются на протяжении многих лет, они основаны на прочных принципах взаимного уважения и доверия. Этому в полной мере способствует мудрая политика лидеров наших стран – президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана ", - сказал Гуцан.

Диалог налажен по многим направлениям, особенно в торгово-экономической сфере, отметил Генпрокурор РФ.

"Значимые результаты достигнуты по линии правовой помощи по уголовным делам, розыску и выдаче преступников", - подчеркнул Гуцан.

По его словам, у России и Турции общий подход к разрешению международных проблем, ставших угрозой всему мировому сообществу.

"В первую очередь речь идет о противодействии терроризму, киберпреступности, нелегальной миграции, наркотрафику, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем. По всем этим направлениям российскими и турецкими прокурорами накоплен значительный опыт, и мы готовы обмениваться лучшими практиками", - отметил Гуцан.

Прокуратура России открыта к сотрудничеству по любым вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркнул он.

Основа партнерства между профильными ведомствами РФ и Турции заложена в меморандуме о взаимопонимании от 13 января 2022 года, отметил Гуцан.

Дальнейшую реализацию этого меморандума обеспечит программа сотрудничества между Генпрокуратурой РФ и генеральной прокуратурой при Верховном апелляционном суде Турецкой Республики на 2026-2027 годы, которую в рамках встречи подписали Гуцан и Шентюрк. В рамках программы предусматривается совместное обсуждение вопросов борьбы с цифровым криминалом, незаконным оборотом наркотиков, легализацией преступных доходов, а также внедрения технологий искусственного интеллекта в работу прокуроров.