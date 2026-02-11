Рейтинг@Mail.ru
Россия и Турция готовы обмениваться опытом борьбы с терроризмом - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/rossija-2073632007.html
Россия и Турция готовы обмениваться опытом борьбы с терроризмом
Россия и Турция готовы обмениваться опытом борьбы с терроризмом - РИА Новости, 11.02.2026
Россия и Турция готовы обмениваться опытом борьбы с терроризмом
Российские и турецкие прокуроры готовы обмениваться лучшими практиками противодействия таким угрозам международной безопасности, как терроризм,... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:57:00+03:00
2026-02-11T12:57:00+03:00
россия
турция
анкара (провинция)
александр гуцан
реджеп тайип эрдоган
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg
https://ria.ru/20260210/turtsiya-2073350501.html
https://ria.ru/20260208/ideja-2073083077.html
https://ria.ru/20260210/kreml-2073414862.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_690b66c90d007c52ca5b1688ce816859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, анкара (провинция), александр гуцан, реджеп тайип эрдоган, генеральная прокуратура рф
Россия, Турция, Анкара (провинция), Александр Гуцан, Реджеп Тайип Эрдоган, Генеральная прокуратура РФ
Россия и Турция готовы обмениваться опытом борьбы с терроризмом

Генпрокурор Гуцан: Россия и Турция готовы сотрудничать в сфере безопасности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Российские и турецкие прокуроры готовы обмениваться лучшими практиками противодействия таким угрозам международной безопасности, как терроризм, киберпреступность, нелегальная миграция, наркотрафик и отмывание денег, заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
В рамках рабочего визита в Турцию Гуцан в среду в Анкаре провел встречу с генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турецкой Республики Мухсином Шентюрком.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия и Турция могут выработать новую стратегию в Африке, заявил эксперт
10 февраля, 06:02
Наряду с партнерством в политике и экономике сотрудничество в судебно-правовой сфере "является одним из фундаментальных, неотъемлемых элементов отношений между Турецкой Республикой и Российской Федерацией", отметил Шентюрк в начале встречи.
"Отношения России и Турции успешно развиваются на протяжении многих лет, они основаны на прочных принципах взаимного уважения и доверия. Этому в полной мере способствует мудрая политика лидеров наших стран – президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана", - сказал Гуцан.
Диалог налажен по многим направлениям, особенно в торгово-экономической сфере, отметил Генпрокурор РФ.
"Значимые результаты достигнуты по линии правовой помощи по уголовным делам, розыску и выдаче преступников", - подчеркнул Гуцан.
По его словам, у России и Турции общий подход к разрешению международных проблем, ставших угрозой всему мировому сообществу.
Временный поверенный в делах Российской Федерации в Турции Алексей Иванов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Временный поверенный оценил идею альянса Турции, России и Китая
8 февраля, 23:57
"В первую очередь речь идет о противодействии терроризму, киберпреступности, нелегальной миграции, наркотрафику, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем. По всем этим направлениям российскими и турецкими прокурорами накоплен значительный опыт, и мы готовы обмениваться лучшими практиками", - отметил Гуцан.
Прокуратура России открыта к сотрудничеству по любым вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркнул он.
Основа партнерства между профильными ведомствами РФ и Турции заложена в меморандуме о взаимопонимании от 13 января 2022 года, отметил Гуцан.
Дальнейшую реализацию этого меморандума обеспечит программа сотрудничества между Генпрокуратурой РФ и генеральной прокуратурой при Верховном апелляционном суде Турецкой Республики на 2026-2027 годы, которую в рамках встречи подписали Гуцан и Шентюрк. В рамках программы предусматривается совместное обсуждение вопросов борьбы с цифровым криминалом, незаконным оборотом наркотиков, легализацией преступных доходов, а также внедрения технологий искусственного интеллекта в работу прокуроров.
"Я искренне убежден, что данная программа выведет сотрудничество между нашими ведомствами на более системный, устойчивый и ориентированный на результат уровень, а также внесет значимый вклад в укрепление профессиональной практики прокурорской деятельности", - сказал Шентюрк.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Кремле прокомментировали слова главы МИД Турции о ядерной гонке
10 февраля, 12:19
 
РоссияТурцияАнкара (провинция)Александр ГуцанРеджеп Тайип ЭрдоганГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала