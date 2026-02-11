https://ria.ru/20260211/rebro-2073543012.html
Американка заявила, что выступала со сломанным ребром в спринте Олимпиады
Американская лыжница Джессика Диггинс заявила, что выступала в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Италии со сломанным ребром. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
лыжные гонки
спорт
джессика диггинс
зимние олимпийские игры 2026
