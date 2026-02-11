Рейтинг@Mail.ru
Американка заявила, что выступала со сломанным ребром в спринте Олимпиады - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
00:21 11.02.2026 (обновлено: 00:37 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/rebro-2073543012.html
Американка заявила, что выступала со сломанным ребром в спринте Олимпиады
Американка заявила, что выступала со сломанным ребром в спринте Олимпиады - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Американка заявила, что выступала со сломанным ребром в спринте Олимпиады
Американская лыжница Джессика Диггинс заявила, что выступала в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Италии со сломанным ребром. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T00:21:00+03:00
2026-02-11T00:37:00+03:00
лыжные гонки
спорт
джессика диггинс
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777853754_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_894114f9f811b9d64b4a761e3b26d399.jpg
https://ria.ru/20260210/bolelschiki-2073538554.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777853754_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_bcf7abdcb419960c4a0d0964a3afe43f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джессика диггинс, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Джессика Диггинс, Зимние Олимпийские игры 2026
Американка заявила, что выступала со сломанным ребром в спринте Олимпиады

Диггинс заявила, что выступала со сломанным ребром в спринте на ОИ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДжессика Диггинс
Джессика Диггинс - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Джессика Диггинс. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Американская лыжница Джессика Диггинс заявила, что выступала в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Италии со сломанным ребром.
В субботу американка упала на спуске во время скиатлона и заняла восьмое место. Во вторник в спринте она завершила выступление на стадии четвертьфинала.
«
"Я узнала о переломе ребра только после скиатлона. К счастью, по ходу гонки боль немного притупилась, но после финиша я почувствовала ее очень сильно. Даблполинг очень болезнен, поэтому я делаю все, что могу. Я в хорошей форме, но, естественно, эта травма на меня влияет", - цитирует лыжницу Nettavisen.
Диггинс 34 года, она является олимпийской чемпионкой 2018 года в командном спринте, двукратной чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Болельщики на соревнованиях зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Самыми заметными болельщиками на Олимпиаде в Италии стали американцы
10 февраля, 23:16
 
Лыжные гонкиСпортДжессика ДиггинсЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала