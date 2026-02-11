https://ria.ru/20260211/pvr-2073711575.html
В Волжском более десяти человек остаются в ПВР после атаки беспилотника
В Волжском более десяти человек остаются в ПВР после атаки беспилотника - РИА Новости, 11.02.2026
В Волжском более десяти человек остаются в ПВР после атаки беспилотника
Более десяти жителей дома, поврежденного при атаке украинских беспилотников в городе Волжском Волгоградской области, находятся в пункте временного размещения... РИА Новости, 11.02.2026
происшествия
волжский
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
волжский
волгоградская область
волгоград
происшествия, волжский, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров
