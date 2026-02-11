В Волжском более десяти человек остаются в ПВР после атаки беспилотника

ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Более десяти жителей дома, поврежденного при атаке украинских беспилотников в городе Волжском Волгоградской области, находятся в пункте временного размещения (ПВР), сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

"Двенадцать человек остаются в пункте временного размещения. Идут оперативно-следственные мероприятия, по их завершении жильцы вернутся домой", - сказал собеседник агентства.