В Волжском более десяти человек остаются в ПВР после атаки беспилотника
17:18 11.02.2026
В Волжском более десяти человек остаются в ПВР после атаки беспилотника
В Волжском более десяти человек остаются в ПВР после атаки беспилотника

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина в пункте временного размещения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина в пункте временного размещения. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Более десяти жителей дома, поврежденного при атаке украинских беспилотников в городе Волжском Волгоградской области, находятся в пункте временного размещения (ПВР), сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
"Двенадцать человек остаются в пункте временного размещения. Идут оперативно-следственные мероприятия, по их завершении жильцы вернутся домой", - сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на среду произошла массированная атака украинских БПЛА на регион, в результате повреждена квартира в многоэтажке в Волжском, также зафиксировано падение БПЛА на территории местного детсада "Ягодка". Кроме того, по данным губернатора, произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда. В мэрии уточняли, что для жителей поврежденного дома организован ПВР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Происшествия
 
 
