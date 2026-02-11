https://ria.ru/20260211/pvr-2073569955.html
В Волжском организовали ПВР после атаки беспилотников
В Волжском организовали ПВР после атаки беспилотников - РИА Новости, 11.02.2026
В Волжском организовали ПВР после атаки беспилотников
Пункт временного размещения (ПВР) организовали для жителей пострадавшего дома в волгоградском Волжском после атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.02.2026
происшествия
волжский
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
вооруженные силы украины
волжский
волгоградская область
волгоград
2026
В Волжском организовали ПВР после атаки беспилотников
В Волжском открыли ПВР для жителей поврежденного беспилотником дома