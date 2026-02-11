Рейтинг@Mail.ru
В Волжском организовали ПВР после атаки беспилотников
08:35 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/pvr-2073569955.html
В Волжском организовали ПВР после атаки беспилотников
происшествия
волжский
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
вооруженные силы украины
волжский
волгоградская область
волгоград
происшествия, волжский, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
Собачка в пункте временного размещения
Собачка в пункте временного размещения. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 11 фев - РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) организовали для жителей пострадавшего дома в волгоградском Волжском после атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
"Для обеспечения безопасности жильцов поврежденного дома организована их эвакуация. Для размещения жителей развернут пункт в здании детского сада №48 "Ягодка". Территория МКД оцеплена, силами экстренных служб проводится обследование и оценка повреждений", - заявили в мэрии.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночью на среду произошла массированная атака БПЛА ВСУ на регион, в результате повреждена квартира в многоэтажке в городе Волжский, а также зафиксировано падение БПЛА и на территории местного детсада "Ягодка" . Кроме того, по данным губернатора, произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Девочку, раненную беспилотником ВСУ под Херсоном, направили в Крым
10 февраля, 23:09
 
