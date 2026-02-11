В Волжском организовали ПВР после атаки беспилотников

ВОЛГОГРАД, 11 фев - РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) организовали для жителей пострадавшего дома в волгоградском Волжском после атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

"Для обеспечения безопасности жильцов поврежденного дома организована их эвакуация. Для размещения жителей развернут пункт в здании детского сада №48 "Ягодка". Территория МКД оцеплена, силами экстренных служб проводится обследование и оценка повреждений", - заявили в мэрии.