Путин поручил разработать предложения по обеспечению семей с детьми жильем - РИА Новости, 11.02.2026
21:33 11.02.2026
Путин поручил разработать предложения по обеспечению семей с детьми жильем
Путин поручил разработать предложения по обеспечению семей с детьми жильем - РИА Новости, 11.02.2026
Путин поручил разработать предложения по обеспечению семей с детьми жильем
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по совершенствованию государственных программ обеспечения семей с детьми... РИА Новости, 11.02.2026
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, "дом.рф"
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, "Дом.РФ"
Путин поручил разработать предложения по обеспечению семей с детьми жильем

Путин поручил подготовить предложения по обеспечению семей с детьми жильем

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по совершенствованию государственных программ обеспечения семей с детьми жильем.
Утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Банком России и акционерным обществом "ДОМ.РФ" и представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильём семей, имеющих детей", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов России, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики
21 февраля 2025, 18:32
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
