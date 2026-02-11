Путин дал поручения в сфере семейной и демографической политики

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики поручил до 1 апреля создать рабочую группу по вопросам формирования семейно ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей.

"Образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде", — говорится сообщении на сайте Кремля.

После этого до 1 июня президенту должны представить доклад о выполнении следующих поручений:

— разработать предложения для популяризации позитивного образа многодетной семьи в рекламе;

— создать мобильное приложение для информирования о мерах поддержки семей с детьми;

— проанализировать востребованность ясельных групп и принять меры по их развитию и поддержке;

— подготовить предложения по совершенствованию госпрограмм обеспечения семей с детьми жильем, а также по первоочередному улучшению жилищных условий при наличии в семье детей до семи лет;

— предусмотреть возможность перехода семей из одной госпрограммы в другую по мере увеличения количества детей;

— рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки на сумму до 450 тысяч рублей для семей с четырьмя и более детьми;

— изучить возможность увеличения выплат на помощь беременным женщинам в ситуации репродуктивного выбора;

— проанализировать и распространить опыт внедрения мер поддержки семей работников с детьми;

— усовершенствовать механизмы трудоустройства иностранных граждан — выпускников государственных вузов;