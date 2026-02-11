https://ria.ru/20260211/putin-2073769923.html
Путин дал поручения в сфере семейной и демографической политики
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики поручил до 1 апреля создать рабочую группу по вопросам формирования семейно ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей.
"Образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде", — говорится сообщении
на сайте Кремля.
После этого до 1 июня президенту должны представить доклад о выполнении следующих поручений:
— разработать предложения для популяризации позитивного образа многодетной семьи в рекламе;
— создать мобильное приложение для информирования о мерах поддержки семей с детьми;
— проанализировать востребованность ясельных групп и принять меры по их развитию и поддержке;
— подготовить предложения по совершенствованию госпрограмм обеспечения семей с детьми жильем, а также по первоочередному улучшению жилищных условий при наличии в семье детей до семи лет;
— предусмотреть возможность перехода семей из одной госпрограммы в другую по мере увеличения количества детей;
— рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки на сумму до 450 тысяч рублей для семей с четырьмя и более детьми;
— изучить возможность увеличения выплат на помощь беременным женщинам в ситуации репродуктивного выбора;
— проанализировать и распространить опыт внедрения мер поддержки семей работников с детьми;
— усовершенствовать механизмы трудоустройства иностранных граждан — выпускников государственных вузов;
Помимо этого, Министерство науки и высшего образования до 1 сентября разработает и направит в вузы рекомендации по созданию благоприятных условий для студенток, родивших в период обучения.