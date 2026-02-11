Рейтинг@Mail.ru
Пушков заявил о начале "холодного мира" между Евросоюзом и США
09:39 11.02.2026
Пушков заявил о начале "холодного мира" между Евросоюзом и США
Пушков заявил о начале "холодного мира" между Евросоюзом и США - РИА Новости, 11.02.2026
Пушков заявил о начале "холодного мира" между Евросоюзом и США
Между Евросоюзом и США начался "холодный мир", Европа в шоке от нынешнего состояния трансатлантических отношений, считает член конституционного комитета Совфеда РИА Новости, 11.02.2026
Пушков заявил о начале "холодного мира" между Евросоюзом и США

Пушков: между ЕС и США начался «холодный мир»

Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Между Евросоюзом и США начался "холодный мир", Европа в шоке от нынешнего состояния трансатлантических отношений, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Вероятно, можно говорить об этапе если не "холодной войны", то "холодного мира" между Европой и США", - написал член комитета Совфеда в своем телеграм-канале.
Сенатор также добавил, что об этом "холодном мире" могут говорить негодование президента Франции Эммануэля Макрона, толкующего о "явном акте агрессии" и "стремлении к расчленению Европы" со стороны США, "еле сдерживаемая ярость фон дер Ляйен, вынужденно аккуратные формулы Мерца, трусливые выпады Туска, гробовое молчание прибалтов".
"Многое говорит о том, что Европа в шоке от нынешнего состояния трансатлантических отношений, не знает, как быть, и думает лишь о том, чтобы "пережить зиму", - констатировал политик.
Пушков прокомментировал требования ЕС к России
10 февраля, 23:12
10 февраля, 23:12
 
