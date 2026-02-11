https://ria.ru/20260211/programma-2073545705.html
Радионова верит, что в произвольной программе у Гуменника все получится
Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова в разговоре с РИА Новости заявила, что россиянин Петр Гуменник чисто откатает... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
