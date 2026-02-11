Радионова верит, что в произвольной программе у Гуменника все получится

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова в разговоре с РИА Новости заявила, что россиянин Петр Гуменник чисто откатает произвольную программу на Олимпийских играх в Италии.