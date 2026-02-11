Рейтинг@Mail.ru
01:18 11.02.2026
Радионова верит, что в произвольной программе у Гуменника все получится
фигурное катание
спорт
илья малинин
зимние олимпийские игры 2026
елена радионова
пётр гуменник
спорт, илья малинин, зимние олимпийские игры 2026, елена радионова, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, Зимние Олимпийские игры 2026, Елена Радионова, Пётр Гуменник
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова в разговоре с РИА Новости заявила, что россиянин Петр Гуменник чисто откатает произвольную программу на Олимпийских играх в Италии.
Фигуристы представили короткие программы во вторник. Гуменник набрал 86,72 балла и занял 12-ю позицию. Лидирует американец Илья Малинин, который получил 108,16 балла.
«
"Выступление вышло достойным, хотя понятно, что не все получилось. Но это Олимпиада, очень ответственные выступления, тем более нас давно не было на международных турнирах. В произвольной программе у Пети все получится, мы будем его очень поддерживать и ждать чистого проката", - сказала Радионова.
Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
 
