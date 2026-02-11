https://ria.ru/20260211/professiya-2073550382.html
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России - РИА Новости, 11.02.2026
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в январе 2026 года стали сварщик с зарплатой 267 тысяч рублей в месяц, дата-сайентист — 250 тысяч рублей, а также... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T02:46:00+03:00
2026-02-11T02:46:00+03:00
2026-02-11T11:38:00+03:00
общество
россия
мария игнатова
социальный навигатор
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151074/21/1510742118_0:160:3060:1881_1920x0_80_0_0_9c368b63e07ee58e1d5200f47c32ce5b.jpg
https://ria.ru/20260127/meditsina-2070448770.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151074/21/1510742118_170:0:2891:2041_1920x0_80_0_0_c00ee4d01888f55aa1f4b71ef3ac432e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мария игнатова, социальный навигатор, кем стать
Общество, Россия, Мария Игнатова, Социальный навигатор, Кем стать
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
РИА Новости: самой высокооплачиваемой профессией в РФ в январе стал сварщик
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в январе 2026 года стали сварщик с зарплатой 267 тысяч рублей в месяц, дата-сайентист — 250 тысяч рублей, а также DevOps-инженер — 216 тысяч рублей, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
"В январе 2026 года медиана предлагаемых зарплат в вакансиях сварщиков составила 267 300 рублей, в вакансиях дата-сайентистов — 250 000 рублей, в вакансиях DevOps-инженеров — 216 800 рублей", — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова
, слова которой приводит пресс-служба сервиса.
Уточняется, что в январе соискателям было предложено около 160 тысяч вакансий с зарплатой выше 200 000 рублей, это на 109% превышает аналогичный показатель прошлого года.
"Также в топ-5 вошли агенты по недвижимости (203 000 рублей) и геологи (197 900 рублей). Предложения для этих специалистов сегодня в среднем в 2,5-3 раза выше, чем медианная предлагаемая зарплата по стране в целом — в январе она составила 81 310 рублей", — отметила Игнатова, добавив, что в лидеры по уровню предлагаемых доходов чаще всего попадают дефицитные специальности, а также профессии, предполагающие работу вахтовым методом или в сложных климатических условиях.