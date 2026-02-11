Россиянам объяснили, каких продуктов следует избегать из-за вируса Нипах

ГААГА, 11 фев — РИА Новости. Людям, путешествующим в тех местах, где циркулирует вирус Нипах, следует избегать немытых овощей и фруктов и не пить финиковый сок, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах Харальд Вихел.
"Мы советуем людям, которые едут в Западную Бенгалию, чтобы снизить риск контакта с вирусом Нипах, не прикасаться к животным, в том числе к их мокроте, крови или экскрементам. Не следует употреблять в пищу продукты, которые могут быть заражены слюной или выделениями животных, то есть не следует есть немытую пищу, пищу со следами укусов и так далее", — сказал он.
Кроме того, не рекомендуется употреблять сок финиковой пальмы. Прежде чем съесть, овощи и фрукты нужно мыть или готовить. Помимо этого, следует избегать контакта с инфицированными людьми.
В институте добавили, что в Нидерландах вируса Нипах нет, поскольку нет фруктовых садов, благодаря которым он попадает в организм человека.
Вирус Нипах называют одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75 процентов.
Нипах распространяют летучие лисицы и мыши, он может передаваться и домашним животным. Люди обычно заболевают им, съев фрукты на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.