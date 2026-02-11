Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, каких продуктов следует избегать из-за вируса Нипах - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 11.02.2026 (обновлено: 11:40 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/produkty-2073553462.html
Россиянам объяснили, каких продуктов следует избегать из-за вируса Нипах
Россиянам объяснили, каких продуктов следует избегать из-за вируса Нипах - РИА Новости, 11.02.2026
Россиянам объяснили, каких продуктов следует избегать из-за вируса Нипах
Людям, путешествующим в тех местах, где циркулирует вирус Нипах, следует избегать немытых овощей и фруктов и не пить финиковый сок, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T04:00:00+03:00
2026-02-11T11:40:00+03:00
западная бенгалия
нидерланды
азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676829_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_75a2d61a4aecaa88cf789a3414f2ecdd.jpg
https://ria.ru/20260208/nipah-2073006721.html
https://ria.ru/20260208/nipakh-2072993345.html
западная бенгалия
нидерланды
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676829_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_d927b4f4bc4e96b50236ba658d601d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
западная бенгалия, нидерланды, азия
Западная Бенгалия, Нидерланды, Азия
Россиянам объяснили, каких продуктов следует избегать из-за вируса Нипах

Вихел посоветовал не есть немытые продукты в регионах с вирусом Нипах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 11 фев — РИА Новости. Людям, путешествующим в тех местах, где циркулирует вирус Нипах, следует избегать немытых овощей и фруктов и не пить финиковый сок, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах Харальд Вихел.
"Мы советуем людям, которые едут в Западную Бенгалию, чтобы снизить риск контакта с вирусом Нипах, не прикасаться к животным, в том числе к их мокроте, крови или экскрементам. Не следует употреблять в пищу продукты, которые могут быть заражены слюной или выделениями животных, то есть не следует есть немытую пищу, пищу со следами укусов и так далее", — сказал он.
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Названы продукты, которые могут привести к заражению вирусом Нипах
8 февраля, 13:50
Кроме того, не рекомендуется употреблять сок финиковой пальмы. Прежде чем съесть, овощи и фрукты нужно мыть или готовить. Помимо этого, следует избегать контакта с инфицированными людьми.
В институте добавили, что в Нидерландах вируса Нипах нет, поскольку нет фруктовых садов, благодаря которым он попадает в организм человека.

Вирус Нипах называют одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75 процентов.

Нипах распространяют летучие лисицы и мыши, он может передаваться и домашним животным. Люди обычно заболевают им, съев фрукты на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.

Случаи заражения вирусом Нипах выявили в индийском штате Западная Бенгалия в середине января. На этом фоне многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, усилили меры санэпиднадзора.
Термосканирование пассажиров в международном аэропорту Бангкока Суварнабхуми на фоне распространения вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Роспотребнадзор рассказал, в каких странах циркулирует вирус Нипах
8 февраля, 11:43
 
Западная БенгалияНидерландыАзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала