ЕС и Австралия завершили переговоры о поставках оружия Украине, пишут СМИ

БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Евросоюз и Австралия завершили переговоры о подписании пакта о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, который предполагает участие австралийских оборонных компаний в поставках оружия на Украину в рамках многомиллиардного кредита ЕС, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на близкие к переговорам источники.
"Европейский союз и Австралия завершили переговоры о заключении пакта о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности", - пишет издание.
Издание уточняет, что австралийские компании в будущем смогут участвовать в закупочных проектах ЕС, например, в поставках вооружений или компонентов, финансируемых за счёт европейских средств для Украины. В ответ Австралия должна будет участвовать в покрытии расходов на выплату процентов по кредитам.
По данным Handelsblatt, на текущем этапе согласовывается дата подписания соглашения. Отмечается, что данный пакт может быть принят параллельно с соглашением о свободной торговле, которое всё ещё находится на стадии переговоров.
"Заключением оборонного пакта ЕС и Австралия фактически заново выстраивают свои отношения, поскольку в 2021 году переговоры о более тесном сотрудничестве провалились после того, как Канберра выставила ЕС в плохом свете, заключив сделку по подводным лодкам с США", - уточняет издание.
В сентябре 2021 года было оформлено трехстороннее оборонное соглашение AUKUS, которое объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрено создание австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий.
Лидеры ЕС на саммите в конце декабря 2025 года приняли решение о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро на два ближайших года с гарантиями под общеевропейский бюджет. Из них 60 миллиардов должны будут быть направлены на военные нужды, 30 — на поддержку госбюджета. Такое решение стало альтернативой конфискации российских суверенных активов, против которой выступила Бельгия. Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Украине из нового кредита уже в апреле 2026 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
29 ноября 2025, 16:57