ЕС и Австралия завершили переговоры о поставках оружия Украине, пишут СМИ

Издание уточняет, что австралийские компании в будущем смогут участвовать в закупочных проектах ЕС, например, в поставках вооружений или компонентов, финансируемых за счёт европейских средств для Украины. В ответ Австралия должна будет участвовать в покрытии расходов на выплату процентов по кредитам.