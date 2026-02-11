Рейтинг@Mail.ru
14:25 11.02.2026
ЕС и Австралия завершили переговоры о поставках оружия Украине, пишут СМИ
ЕС и Австралия завершили переговоры о поставках оружия Украине, пишут СМИ
ЕС и Австралия завершили переговоры о поставках оружия Украине, пишут СМИ

Handelsblatt: ЕС и Австралия договорились возможных о поставках оружия Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Евросоюз и Австралия завершили переговоры о подписании пакта о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, который предполагает участие австралийских оборонных компаний в поставках оружия на Украину в рамках многомиллиардного кредита ЕС, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на близкие к переговорам источники.
"Европейский союз и Австралия завершили переговоры о заключении пакта о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности", - пишет издание.
Военно-морская база HMAS Penguin - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
СМИ: Австралия распродает военные объекты, чтобы закрыть дыры в обороне
4 февраля, 07:36
Новый пакт предполагает, в частности, что австралийские оборонные концерны смогут получать выгоду от общеевропейского оборонного фонда ЕС объёмом 60 миллиардов евро, предназначенного для поддержки Украины в 2026 и 2027 годах.
Издание уточняет, что австралийские компании в будущем смогут участвовать в закупочных проектах ЕС, например, в поставках вооружений или компонентов, финансируемых за счёт европейских средств для Украины. В ответ Австралия должна будет участвовать в покрытии расходов на выплату процентов по кредитам.
По данным Handelsblatt, на текущем этапе согласовывается дата подписания соглашения. Отмечается, что данный пакт может быть принят параллельно с соглашением о свободной торговле, которое всё ещё находится на стадии переговоров.
"Заключением оборонного пакта ЕС и Австралия фактически заново выстраивают свои отношения, поскольку в 2021 году переговоры о более тесном сотрудничестве провалились после того, как Канберра выставила ЕС в плохом свете, заключив сделку по подводным лодкам с США", - уточняет издание.
Государственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Посольство России отметило лицемерие властей Австралии в поддержке Киева
23 января, 10:17
В сентябре 2021 года было оформлено трехстороннее оборонное соглашение AUKUS, которое объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрено создание австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий.
Лидеры ЕС на саммите в конце декабря 2025 года приняли решение о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро на два ближайших года с гарантиями под общеевропейский бюджет. Из них 60 миллиардов должны будут быть направлены на военные нужды, 30 — на поддержку госбюджета. Такое решение стало альтернативой конфискации российских суверенных активов, против которой выступила Бельгия. Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Украине из нового кредита уже в апреле 2026 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Австралии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Австралии призвали власти пересмотреть помощь Украине
29 ноября 2025, 16:57
 
