Полиция помогла пенсионерке, обратившейся к Путину, получить гражданство
14:05 11.02.2026
Полиция помогла пенсионерке, обратившейся к Путину, получить гражданство
Мурманская полиция помогла получить гражданство РФ пенсионерке из Казахстана, обратившейся к президенту РФ Владимиру Путину через колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным"
Полиция помогла пенсионерке, обратившейся к Путину, получить гражданство

Мурманская полиция помогла пенсионерке из Казахстана получить гражданство РФ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мурманская полиция помогла получить гражданство РФ пенсионерке из Казахстана, обратившейся к президенту РФ Владимиру Путину через колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее она сообщала, что полицейские Мурманской области помогают пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой, обратившейся к президенту РФ, в получении российского гражданства.
"Пенсионерке из Казахстана, обратившейся к президенту Российской Федерации через программу "Итоги года с Владимиром Путиным", мои мурманские коллеги помогли получить российское гражданство в кратчайшие сроки... Завершающим этапом процедуры получения российского гражданства стало принятие присяги гражданина Российской Федерации и вручение паспорта Людмиле Кондратьевой", - написала Волк в канале на платформе Max.
Она отметила, что женщина поблагодарила полицейских за оперативность, чуткость и внимание.
